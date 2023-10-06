Названы истинные причины британской поддержки Киева

Лондон делает провокационные заявления по поводу Киева, затем оправдывается за них, сообщает сайт телеканала Al Jazeera. В чем причина такого поведения? По мнению экспертов, Британия, увеличивая поддержку Украины, показывает свое отличие от ограниченных стран ЕС.

Предложение министра обороны Великобритании Гранта Шаппса отправить британские войска на Украину для обучения солдат ВСУ вызвало общественный резонанс. Премьер-министру страны Риши Сунаку даже пришлось оправдываться за слова своего министра и отрицать, что британских солдат отправят участвовать в украинском конфликте.

Сунак заявил, что министр обороны имел в виду, что Соединенное Королевство, возможно, и сможет провести какую-то часть программы обучения на Украине в будущем. Но это план на долгосрочную перспективу, а не на сегодняшний день. Его заявление призвано успокоить общественность, которая опасается, что если Лондон вступит в прямую конфронтацию с Москвой, то британские военнослужащие, находящиеся на Украине, станут мишенью для российских сил.

Но, с другой стороны, Великобритания усиливает военное присутствие у российских границ. Она собирается отправить часть флота в Черное море, атомные подводные лодки в Тихий океан и истребители Typhoon в Польшу.

Москва негативно относится к действиям Лондона, расценивая их как недружественные и провокационные шаги, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее Великобритания продолжает поддерживать Украину. Почему она это делает?

Политическая и военная доктрина

Лондон с начала российско-украинского конфликта оказывал всестороннюю поддержку Киеву. Эта помощь стала частью политической доктрины Соединенного Королевства. Взгляды всех партий сходятся в вопросе украинского конфликта и отношения к России. Никаких разногласий между политическими и военными кругами нет.

Великобритания стала вторым по величине военным донором Украины (после США), выделив более 4,6 миллиарда фунтов стерлингов. Она первой из западных стран заявила о передаче Киеву танков Challenger 2.

Она также стала первой страной, которая приняла решение о передаче Украине современных истребителей и ракет большой дальности.

Такая щедрость вызвана политикой Лондона в отношении Москвы. Во всех военных и стратегических докладах Россия рассматривается как величайшая угроза безопасности Соединенного Королевства.

Россия ответила на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, угрожавшего отправить британские войска на Украину. Она дала понять, что британские инструкторы ВСУ станут законной целью для российских вооруженных сил по прибытии в Киев.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что действия Великобритании приближают к третьей мировой войне.

Если киевскому режиму поставят ракеты Taurus, чтобы он мог наносить удары по российской территории, то удары ВС РФ по немецким заводам, где производят эти ракеты, будут соответствовать международному праву, считает Медведев.

Поигрывание мускулами

Профессор Тахер Аббас из Института безопасности и глобальных отношений (ISGA) считает, что заявление Шаппса об отправке британских войск на Украину для обучения солдат ВСУ "связано с желанием Великобритании нарастить уровень своей поддержки и призвать страны НАТО сделать еще больше для помощи Киеву".

В беседе с "Аль-Джазирой" он отметил: "Планы по отправке инструкторов на Украину должны быть засекречены. Объявление об этом во всеуслышание означает, что Лондон просто хочет показаться сильным игроком".

Сначала в Лондоне заявили, что готовы отправить войска на Украину для подготовки ВСУ, а затем это опровергли. Аббас назвал это "политическим финтом и игрой мускулами", добавив, что Великобритания хочет "выглядеть такой же сильной и бесстрашной перед российскими угрозами".

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В поисках лидерства

Фаваз Гергес, профессор Лондонской школы экономики (LSE), объяснил причины такого поведения Великобритании. Соединенное Королевство хочет показать всему миру, а не только Москве, что оно – после выхода из Евросоюза – ничем не ограничено и способно принимать самостоятельные решения и противостоять России.

В беседе с "Аль-Джазирой" он отметил, что Британия хочет отличаться от Евросоюза, и именно поэтому она первее всех объявляет о дополнительной военной поддержке Украины, как это произошло с отправкой танков, самолетов и ракет большой дальности.

Великобритания вовлечена в конфликт на Украине больше, чем любая другая европейская страна. Она регулярно поставляет Киеву смертоносное оружие и разведывательную информацию, а министр обороны Великобритании ежедневно звонит украинскому коллеге, чтобы следить за ходом боевых действий.

Лондон стремится играть ведущую роль в украинском конфликте. Великобритания наряду с Соединенными Штатами является "острием копья" в этой конфронтации. Она впереди всех европейских стран. И то, чего на самом деле хочет Лондон – оставаться ближе к Америке, чем к Евросоюзу.

Гергес убежден, что Россия никак не отреагирует на заявление Шаппса, угрожавшего отправить британские войска на Украину, поскольку она погружена в текущий конфликт и не хочет открывать другие фронты. Российское руководство, безусловно, хотело бы "наказать" Британию, но прекрасно понимает, что у каждого сделанного шага есть последствия. Только это его и сдерживает.

Автор: Айюб ар-Райми (أيوب الريمي)