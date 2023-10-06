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ТАСС

Схему перелета "Луны-26" могут изменить

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

В Роскосмосе уточнили, что окончательное решение примут по результатам технического проекта

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты рассматривают возможность изменения перелета орбитальной миссии "Луна-26" к естественному спутнику Земли, учитывая опыт "Луны-25". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета КА (космического аппарата - прим. ТАСС) "Луна-26" с учетом опыта миссии "Луна-25", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, окончательное решение по схеме перелета будет принято по результатам технического проекта.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он прекратил существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

В августе глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал о планах запустить орбитальный аппарат "Луна-26" в 2027 году. В начале октября гендиректор госкорпорации отмечал, что сроки старта следующих российских лунных миссий - "Луна-26" и "Луна-27" - могут быть сдвинуты на более ранние, чтобы как можно быстрее получить необходимые результаты. 

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