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Вестник Мордовии

Мотолыги" с 25-мм пушками и РСЗО "Огонь" продолжают громить неонацистов

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"

Различные варианты "мотолыг"- гусеничных транспортеров МТ-ЛБ с вооружением принимают активное участие в уничтожении неонацистов, подчиняющихся марионеточному киевскому режиму.

Проект "РГ: русское оружие" напоминает о машинах с двуствольными 25-мм автоматическими артиллерийскими установками 2М-3М.

Вес такой башни - около полутора тонн. Дальность стрельбы - три километра. Скорострельность: от 300 до 450 выстрелов в минуту.

Масса снаряда - 672 граммов. Начальная скорость - до 900 метров в секунду. Расчет состоит из двух военнослужащих.

Такие самоходки могут уничтожать воздушные и наземные цели, в том числе легкую бронетехнику.

Также громят врага пусковые установки реактивного комплекса А-22 "Огонь" на аналогичном шасси. Калибр - 140 мм. Количество направляющих - двадцать две штуки.

Применяют несколько типов реактивных снарядов: осколочных и зажигательных. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от модификации, составляет от 4500 до 9500 метров.

Имеются также МТ-ЛБ с блоками, предназначенными для запусков неуправляемых авиационных ракет калибра 57 мм и 80 мм.

Недавно сообщалось о появлении версий с двенадцатиствольными реактивными бомбометами РБУ-6000, которые способны бить на 5250 метров.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МТ-ЛБ
РБУ-6000
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