Bild: Германия не планирует "в обозримом будущем" поставлять ракеты Taurus Украине

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ и Украины.

По информации издания, Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос, однако внутри страны дали понять, что ракеты Taurus поставлены не будут. Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее, но поставка считается крайне маловероятной, отмечает Bild. В ходе переговоров, как указывает газета, представителям правительства в Киеве дали понять, что Германия одновременно намерена сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и, возможно, поставит большее количество ракет для систем Patriot.

В то же время, по данным газеты, Берлин не готов направить Киеву ракеты Taurus из-за опасения того, что Украина будет наносить ими удары по Крымскому мосту.