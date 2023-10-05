США передали Украине более 1 млн конфискованных у Ирана патронов

Центральное командование ВС США утверждает, что эти боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные КСИР в Йемен

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. США передали Украине более 1 млн патронов, которые были ранее конфискованы у Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"2 октября 2023 года правительство США направило Вооруженным силам Украины примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. [Американское] правительство получило эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)", - говорится в заявлении. Центральное командование ВС США утверждает, что эти боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные КСИР в Йемен.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил о планах США направить Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Ирана. Отмечалось, что администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как на законных основаниях передать Киеву оружие, которое лежит на складах CENTCOM на Ближнем Востоке, поскольку по требованиям ООН конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение.