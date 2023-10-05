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ТАСС

Литва выделит €340 млн на оказание помощи Украине в 2024 году

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Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните.
Источник изображения: Rokas Darulis

Это составляет 0,4% от валового внутреннего продукта, сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните

ВИЛЬНЮС, 4 октября. /ТАСС/. Помощь, которую Литва в 2024 голу планирует оказать Украине, оценивается в €340 млн. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.

"В будущем году средства нам понадобятся не только для поддержки беженцев с Украины, но и для дальнейшего оказания помощи [этой стране], - сказала она. - На это правительством предусмотрено €340 млн".

Такая сумма, как пояснила глава кабинета министров, запланирована в проекте госбюджета на 2024 год. "Это составляет 0,4% от валового внутреннего продукта", - отметила Шимоните.

В конце июня в Вильнюсе заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Литвы Украине с начала конфликта с Россией достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта балтийской республики, сумма военной помощи превысила €0,5 млрд. 

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Страны
Литва
Россия
Украина
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