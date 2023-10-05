Генконструктор ОДК обсудил применение VR-технологий при подготовке «инженерного спецназа»

Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех проверило подготовку высококвалифицированных кадров с помощью VR-технологий в Передовой инженерной аэрокосмической школе на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. В ходе рабочей встречи заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин и генеральный конструктор предприятия «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин обсудили возможности создания новых образовательных пространств с применением технологий виртуальной и дополненной реальностей.

Сегодня уже созданы виртуальные комнаты, в которых студенты могут изучать конструкцию двигателя, процессы его сборки и разборки. Также прорабатывается возможность наблюдать в виртуальной реальности функционирование различных систем двигателя. В планах – создание виртуального музея двигателей, разработанных в КБ академика Николая Кузнецова.

«Сегодня в рамках Передовых инженерных школ мы реализуем индивидуальную траекторию развития. Это «инженерный спецназ», это четкая специализация под решение будущих конкретных задач, которые являются актуальными для отрасли», – сообщил заместитель генерального директора – генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.

Представители корпорации пообщались со студентами, которые решают существующие производственные задачи – по разработке систем деталей будущего двигателя, изготавливаемых литьем, а также по оптимизации планировки и размещения оборудования в киберфизической фабрике. Специалисты продемонстрировали также малоразмерный макет интеллектуальной производственной ячейки, на котором сейчас ведут предварительную отработку и оптимизацию производственных потоков.

Выступая перед будущими инженерами, Юрий Шмотин отметил три ключевых вызова, которые стоят сегодня перед отраслью, создающей газотурбинные двигатели. Во-первых, существенно вырос объем государственного заказа на опытно-конструкторские работы (ОКР) в этой сфере. Во-вторых, в два-три раза планируется увеличить объем производства серийных двигателей после 2023 года. В-третьих, серьезный вызов для ОДК – сохранить свое присутствие на рынках дружественных стран, которые активно развивают собственное двигателестроение.

Юрий Шмотин обратил внимание будущих инженеров на то, что при создании современного двигателя основная часть инвестируемых средств идет именно на подготовку производства.

«Постановка на серийное производство новых двигателей и их послепродажное обслуживание требует значительно больших инвестиций, чем затраты на опытно-конструкторские работы», – рассказал генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации.

Итоги встречи с генеральным конструктором ОДК подтверждают, что подходы к формированию будущих инженеров, которые сегодня реализуют в ПИАШ при активном содействии Госкорпорации Ростех и Объединенной двигателестроительной корпорации, позволят достойно ответить на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью.