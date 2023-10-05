Войти
ТАСС

CNN: США направят Украине конфискованное у Ирана оружие и боеприпасы

127
0
0
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

По данным телеканала, Центральное командование американских ВС объявит о таком шаге до конца недели

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. США передадут Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

По их сведениям, Центральное командование Вооруженных сил США объявит о таком шаге до конца текущей недели.

Какие юридические механизмы задействуют Соединенные Штаты при проведении этой операции, пока не известно. Администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как на законных основаниях передать Киеву оружие, которое лежит на складах CENTCOM на Ближнем Востоке, отмечает CNN, напоминая, что по требованиям ООН конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение.

В январе корабли ВМС США и Франции перехватили в Оманском заливе судно с контрабандным оружием, отправленным из Ирана в Йемен. На его борту были обнаружены более 3 тыс. автоматов, боеприпасы и противотанковые управляемые ракеты. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Оман
США
Украина
Франция
Компании
ООН
Похожие новости
01.08.2023
Арсеналы Украины могут пополниться конфискатом
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
16.11.2011
США выдавливают Россию и Китай с рынка вооружений стран Ближнего Востока
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2011-2014 гг. войдут США, Великобритания и Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ