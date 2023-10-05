CNN: США направят Украине конфискованное у Ирана оружие и боеприпасы

Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.

По данным телеканала, Центральное командование американских ВС объявит о таком шаге до конца недели

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. США передадут Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

По их сведениям, Центральное командование Вооруженных сил США объявит о таком шаге до конца текущей недели.

Какие юридические механизмы задействуют Соединенные Штаты при проведении этой операции, пока не известно. Администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как на законных основаниях передать Киеву оружие, которое лежит на складах CENTCOM на Ближнем Востоке, отмечает CNN, напоминая, что по требованиям ООН конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение.

В январе корабли ВМС США и Франции перехватили в Оманском заливе судно с контрабандным оружием, отправленным из Ирана в Йемен. На его борту были обнаружены более 3 тыс. автоматов, боеприпасы и противотанковые управляемые ракеты.