Войти
ТАСС

МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева о законности ударов по военным заводам Германии

139
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Как заявили в Берлине, власти Германии призывают Россию свернуть специальную военную операцию на Украине и воздержаться от угроз нового применения силы

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. МИД Германии заявил, что принимает к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Москва может расценивать немецкие оборонные заводы в качестве законной цели для ударов, если Берлин поставит Киеву ракеты Тaurus, чтобы украинский режим наносил удары по территории РФ.

"Мы принимаем к сведению такие заявления, и на этом все", - сказала на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Она сообщила, что власти Германии призывают Россию свернуть специальную военную операцию на Украине и воздержаться от угроз нового применения силы.

Ранее Медведев напомнил об идее главы комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Украине ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения ее армии. "Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - предупредил российский политик.

Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила за скорейшие поставки Киеву Taurus и при этом выразила мнение, что их использование Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по целям на российской территории стало бы обоснованным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Штрак-Циммерман, отметила, что "германское руководство забыло уроки истории, хотя должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это все не происходило". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
17.01.2023
Япония выбрала позор и получит войну
03.10.2022
Глава МИД ФРГ прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО
01.04.2022
Польша собирает против России крупнейшую армию
08.09.2014
Николай Ковалёв: «Началась новая техногенная эпоха – с кибервойнами, кибертерроризмом, киберпреступностью»
12.08.2014
Заряженный воздух
19.07.2011
"Это большие деньги, поэтому барахло закупать не надо"
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ