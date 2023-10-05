В ВКС заявили, что радиолокационное поле у границ РФ позволяет обнаруживать "гиперзвук"

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.

Заместитель командующего 15-й армией ВКС ОсН по вооружению Евгений Пономаренко напомнил, что российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из космической составляющей и парка надгоризонтных радиолокационных средств

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Созданное вдоль границ России сплошное радиолокационное поле позволяет обнаруживать в том числе гиперзвуковые летательные аппараты. Об этом сообщил заместитель командующего 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения (ВКС ОсН) по вооружению полковник Евгений Пономаренко.

По его словам, в Вооруженных силах (ВС) РФ уделяют особое внимание развитию средств предупреждения о ракетном нападении (ПРН). "В настоящее время вдоль границ России и за ее пределами в рамках системы ПРН создано сплошное радиолокационное поле, позволяющее обнаруживать и сопровождать различные баллистические и аэродинамические цели, в том числе перспективные гиперзвуковые летательные аппараты", - сказал он газете "Красная звезда".

Пономаренко напомнил, что российская система ПРН состоит из двух основных элементов - это космическая составляющая и парк надгоризонтных радиолокационных средств (РЛС) различных характеристик. Он отметил, что для совершенствования системы по обнаружению пусков баллистических ракет были запущены новейшие спутники. Они обеспечивают непрерывный контроль всех ракетоопасных районов.

"Космические аппараты с помощью датчиков фиксируют пуск ракеты и определяют ее направление. В случае, если она летит в сторону территории России, вступают в дело наземные РЛС", - заключил Пономаренко.

4 октября с 2006 года в Вооруженных силах России ежегодно отмечается День космических войск. Праздник приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.