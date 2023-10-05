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Российский полковник рассказал о доставляющей сложности технике ВСУ

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: Фото: REUTERS

Британские крылатые ракеты Storm Shadow доставляют сложности Вооруженным силам (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал наиболее боеспособную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Матвийчук отметил, что Российская армия справляется со всей техникой, которая находится на вооружении ВСУ.

«Просто есть техника, которая доставляет нам неприятности. Говоря об этом, я имею в виду ракеты Великобритании Storm Shadow, дальнобойные ракеты, которые поставляются на HIMARS, и ракеты Taurus, которые могут скоро появиться у ВСУ», — перечислил он.

При этом, по словам полковника в отставке, Россия ожидала большего отпора от Leopard и Bradley.

«Но этого не произошло. Горят, как обыкновенные танки. Наши солдаты, наши офицеры научились воевать с этой распиаренной техникой», — заключил он.

Это все обыкновенная техника, управляемая обыкновенными людьми

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ стягивают западную технику на правобережье Днепра для последующего возможного форсирования реки и высадки на левый берег. Он отметил, что в настоящее время украинские военные по-прежнему пытаются небольшими группами десантироваться на острова в пойме Днепра, однако их попытки пресекаются российскими войсками.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
SCALP
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