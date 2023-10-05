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ТАСС

В России создают радиолокационные средства для уточнения орбит космических объектов

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Новый объект системы контроля космического пространства в Западном военном округе
Новый объект системы контроля космического пространства в Западном военном округе.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России/Telegram

В 2023 году на дежурство заступила новая станция контроля космического пространства и сеть радиотехнических комплексов специального назначения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Перспективные радиолокационные средства, которые позволят уточнить параметры орбит низкоорбитальных космических объектов и получать их радиоизображения, создаются в России. Об этом сообщил заместитель командующего 15-й армией ВКС особого назначения по вооружению полковник Евгений Пономаренко.

"Выполняются опытно-конструкторские работы по созданию перспективных радиолокационных средств, обеспечивающих уточнение параметров орбит низкоорбитальных космических объектов, а также получение их радиоизображения", - сказал Пономаренко в интервью газете "Красная звезда".

Он уточнил, что в 2023 году на дежурство заступила новая радиолокационная станция контроля космического пространства и сеть радиотехнических комплексов специального назначения. "В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть оптико-электронных комплексов нового поколения. Активными темпами разворачивается сеть комплексов радиотехнического контроля", - отметил Пономаренко.

4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День космических войск. Праздник приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане. 

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