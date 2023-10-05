Prada поучаствует в разработке скафандров для лунной миссии NASA

Она запланирована на 2025 год, сообщило агентство ANSA

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Итальянский дом моды Prada будет участвовать в разработке скафандров для лунной миссии NASA Artemis 3, которая запланирована на 2025 год. Как сообщило агентство ANSA, соответствующее соглашение заключили Prada и Axiom Space - один из лидеров в сфере космического туризма и технологий.

Поясняется, что компании будут работать совместно "над дизайном и поиском инновационных решений, подбирая материал и разрабатывая конструкцию, чтобы одновременно обеспечивать защиту и отвечать вызовам космической и лунной среды". По заявлению Prada, в работе будет использован многолетний опыт марки и ее ноу-хау в поиске и применении инновационных решений в дизайне и использовании материалов.

Уточняется, что эти скафандры будут разработаны на базе модели Exploration - модуля внекорабельной мобильности NASA - и призваны обеспечить большую гибкость и защиту в суровой среде. Они будут также снабжены инструментами для ведения геологоразведочной и научной деятельности.

В рамках Artemis 3 на декабрь 2025 года запланирован запуск космического корабля "Орион" на ракете-носителе Space Launch System. Планируется, что это будет второй пилотируемый запуск в рамках программы "Артемида" и первая посадка астронавтов на Луну с 1972 года. В экипаж должна входить женщина, которая высадится на поверхность спутника Земли.