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Российский «Минск» восстановят с агрегатами «забытого» корабля ВСУ

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Большой десантный корабль «Минск» во время торжественной церемонии встречи в военной гавани Балтийска. 2021 год
Большой десантный корабль «Минск» во время торжественной церемонии встречи в военной гавани Балтийска. 2021 год.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Техническую готовность большого десантного корабля (БДК) «Минск» Балтийского флота, который получил повреждения при украинском ракетном ударе, могут восстановить с использованием систем и агрегатов бывшего корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС источник в судоремонтной отрасли Крыма.

«Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования систем и агрегатов аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского"», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

После воссоединения Крыма с Россией ВМС Украины бросили на полуострове около 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», который до 1991 года носил название БДК-56.

БДК ближней и дальней морской зоны «Минск» и «Константин Ольшанский» проекта 775 построили в Польше для Военно-морского флота СССР. Корабли этого проекта могут вмещать 13 танков или 20 грузовых автомобилей. В арсенал БДК входит реактивная система залпового огня «Град-М» и артиллерийские установки АК-725 калибра 57 миллиметров.

13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате которого были повреждены подводная лодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск». Позже ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что подлодка получила незначительные повреждения.

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