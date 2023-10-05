Военный эксперт отверг способность ракет ATACMS дать ВСУ преимущество на поле боя

Военный эксперт Матвийчук: ракеты ATACMS не дадут ВСУ преимущества на поле боя

Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, если будут переданы Киеву, не дадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) преимущества на поле боя. Об этом 4 октября «Известиям» заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Чтобы на поле боя иметь какое-то преимущество, нужно, во-первых, количество, потом нужно, чтобы количество перешло в качество с точки зрения поражения и, самое главное, — контроля воздушного пространства и тех объектов, от которых зависит завоевание превосходства в управлении. И этого нельзя одной-двумя ракетами достичь. Необходимо иметь, допустим, пару дивизионов [пусковой установки] MLRS, пару дивизионов [реактивной системы залпового огня] HIMARS, иметь воздушный компонент в виде [истребителей] F-16, F-22, F-35. Ничего похожего на Украине нет», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Пентагон отправит Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, после того как президент США Джо Байден одобрит эту передачу.

22 сентября телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил, что Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского, что готовится передать Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

Тогда же газета Politico написала, что чиновники в администрации Байдена считают, что поставки Украине ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта. По мнению политиков, слишком много времени и сил у украинской армии занимает разминирование территории. Кроме того, через несколько недель в зоне спецоперации закончится хорошая погода и наступит сезон дождей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.