Войти
Известия.ru

Эксперт сообщил об изменении стратегии контрнаступления ВСУ

140
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Военный эксперт Корнев: ВСУ планируют изменить ситуацию в свою пользу благодаря новому оружию

Вооруженные силы Украины (ВСУ), не добившись успеха на Запорожском направлении, решились на изменение стратегии, но сначала им предстоит разобраться со сложным вооружением. Об этом 4 октября рассказал «РИА Новости» российский военный эксперт Дмитрий Корнев.

Согласно прогнозам эксперта, интенсивность боевых действий упадет с приходом распутицы, однако в ближайший месяц ВСУ могут попытаться продвинуться на южном направлении.

«Держим несколько эшелонов обороны. Но обстановка достаточно тяжелая. Теоретически возможно всё», — уточнил Корнев.

Эксперт отметил, что украинская сторона может попробовать копить оперативно-тактические ракеты ATACMS, крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS. Однако крупные наступательные операции всё равно могут быть отложены до зимы, когда промерзший грунт сможет снова выдерживать бронетехнику.

Корнев отметил, что тогда ВСУ могут попробовать «пересобрать» танковые части, чтобы снова атаковать Вооруженные силы (ВС) РФ.

Ранее в этот день в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Вашингтон подгоняет Киев к изменению тактики и ждет от него результатов. По его словам, об этом говорят заявления Белого дома о том, что у Украины осталось от шести до восьми недель для продолжения попыток контрнаступления, прежде чем ухудшатся погодные условия.

При этом 3 октября немецкая газета Bild писала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, как отмечали авторы материала, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.05.2023
Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ
06.03.2023
Обновить арсеналы, увеличить продажи, стимулировать наступление
17.02.2023
«Когда закончится война на Украине?»
13.02.2023
Украина признала: США координируют атаки ВСУ по российским позициям
10.02.2023
Западные танки пересекли красные линии, но Киеву рано радоваться
06.02.2023
Бомбы малого диаметра - страшнее танков. Чем опасны поставки GLSDB на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ