Военный эксперт Корнев: ВСУ планируют изменить ситуацию в свою пользу благодаря новому оружию

Вооруженные силы Украины (ВСУ), не добившись успеха на Запорожском направлении, решились на изменение стратегии, но сначала им предстоит разобраться со сложным вооружением. Об этом 4 октября рассказал «РИА Новости» российский военный эксперт Дмитрий Корнев.

Согласно прогнозам эксперта, интенсивность боевых действий упадет с приходом распутицы, однако в ближайший месяц ВСУ могут попытаться продвинуться на южном направлении.

«Держим несколько эшелонов обороны. Но обстановка достаточно тяжелая. Теоретически возможно всё», — уточнил Корнев.

Эксперт отметил, что украинская сторона может попробовать копить оперативно-тактические ракеты ATACMS, крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS. Однако крупные наступательные операции всё равно могут быть отложены до зимы, когда промерзший грунт сможет снова выдерживать бронетехнику.

Корнев отметил, что тогда ВСУ могут попробовать «пересобрать» танковые части, чтобы снова атаковать Вооруженные силы (ВС) РФ.

Ранее в этот день в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Вашингтон подгоняет Киев к изменению тактики и ждет от него результатов. По его словам, об этом говорят заявления Белого дома о том, что у Украины осталось от шести до восьми недель для продолжения попыток контрнаступления, прежде чем ухудшатся погодные условия.

При этом 3 октября немецкая газета Bild писала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, как отмечали авторы материала, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.