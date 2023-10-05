Немецкий экономист: сопротивляемость России санкциям выше всех ожиданий

"Санкционный" сыр оказался в мышеловке, но не для Москвы, а для европейских столиц, пишет Focus. Согласно последней статистике, Россия обогнала Германию по росту экономики. Просто нефть вывозится не на Запад, а на Восток, причем "потолок цен" не сработал.

Габор Штейнгарт

За 2023 год в экономике России ожидается рост примерно на 1,5 процента – несмотря на предсказания об ее скором коллапсе из-за западных санкций. Система, выстроенная Владимиром Путиным, оказалась весьма устойчивой. А потому есть повод присмотреться к этой системе и сделать некоторые неудобные выводы.

Все идет хорошо – правда, не для Запада, а для Владимира Путина. Российская экономика не обрушилась под давлением санкций. Она продемонстрировала высокие показатели устойчивости и смогла частично перейти с мирных рельс на военные, в то время как западный фронт помощи Украине постепенно рушится. Размышляя об этом, можно вывести "семь благородных" (и очень неприятных для стран коллективного Запада) истин о России, которые ни США, ни Европа, ни другие партнеры по НАТО больше не могут игнорировать.

Первая истина. Российская экономика пришла в себя после первого шока от удара, нанесенного западными ограничениями. "Санкции работают. Они оказывают мощное воздействие", — это утверждение эксперта ARD по фондовым рынкам Ани Коль крайне несостоятельно. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу 2023 года рост российской экономики составит 1,5 процента, а в 2024 году — еще 1,4 процента.

Для сравнения: из-за санкций, введенных уже Россией, Германия лишилась дешевого газа, который раньше поставлялся с востока по газопроводам, и столкнулась с вытекающим отсюда ростом цен. Это – гораздо более ощутимый урон. Согласно прогнозам ведущих немецких экономических институтов, экономика Германии потеряет 0,6 процента в 2023 году, а в 2024 вырастет всего лишь на 1,3 процента. Для страны Европейского союза это очень мало.

Активное строительство на экс-территориях Украины – явный признак

Вторая истина. Рост российской экономики частично обусловлен ее переориентацией на нужды оборонной промышленности. Сегодня эта графа занимает треть государственных расходов РФ. Однако строительный сектор также не стоит на месте, и особенно активно идет застройка бывших украинских территорий, где большинство жилых домов и объектов инфраструктуры были уничтожены или повреждены в ходе боевых действий. "В областях, недавно вошедших в состав России, огромные деньги выделяются на ремонт дорог и восстановление разрушенных зданий", – говорит Михаэль Рохлиц, профессор экономики Бременского университета. Помимо чисто функционального, эти инвестиции имеют еще одно измерение смысла. И это послание весьма конкретно: русские пришли сюда, чтобы остаться.

Третья истина. Россия находит способы обойти западные санкции. Потолок цен на нефть, введенный странами "Большой семерки" – 60 долларов за баррель – оказался неприменим к трем четвертям августовских поставок нефти. Об этом говорят результаты анализа, проведенного изданием Financial Times. Вместо этого цены выросли до ста долларов за баррель. Россия заменяет европейских партнеров альтернативными – и тем самым уходит из-под их контроля. Суть в том, что таким образом Россия становится все более независимой от стран Запада, а потолок цен – все менее принимается ею в расчет. Бен Хилгеншток, экономист из Киевской школы экономики, отмечает: "Учитывая изменения в том, кому и как поставляется российская нефть, представляется крайне сложным в обозримом будущем создать по-настоящему действенные механизмы, которые могли бы ограничить ее стоимость".

Китай – новый важный партнер России

Четвертая истина. Отключение России от платежной системы SWIFT, готовившееся в условиях абсолютной секретности, не принесло ровным счетом никаких плодов. Причиной этому то, что планы отключить SWIFT являлись секретом Полишинеля уже со времен крымского кризиса в 2014 году. Этот вариант "наказания России" неоднократно обсуждался публично. И несмотря на то, что тогда Запад отказался от подобной меры, Россия использовала это время, чтобы как следует подготовиться. Так, доля торговых операций между Россией и Китаем в долларовой валюте сократилась со внушительных 90% (от общего количества всех операций) в 2013 году до менее чем 50% в 2019; в торговле с Индией это показатель упал с 95% до 20%. Китай вступил в игру с собственной платежной системой "CIPS".

Пятая истина. В целом же Китай с самого начала вооруженного противостояния между Россией и Украиной многократно нарастил свой потенциал глобальной торговой супердержавы и на сегодняшний день стал главным партнером Москвы. За восемь месяцев 2023 года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 32% и составил более 155 миллиардов долларов. Индия, которая также не выразила большого рвения вступать в "фалангу" НАТО, помогает Владимиру Путину. Российско-индийский товарооборот увеличился в три раза – ее объемы в первом полугодии 2023 года составили 33 миллиарда долларов. Сравнительно дешевые и, во всяком случае, неограниченные российские энергоносители растопили, по всей видимости, сердца индусов.

Целый континент воспринимает этот конфликт как всего лишь региональный – и не более

Шестая истина. Африканские страны смотрят на положение вещей достаточно прагматично. Для них российско-украинское противостояние – отдаленный от них региональный конфликт. Он разворачивается в Европе и не имеет ничего общего с традиционными представлениями о борьбе между добром и злом, не воспринимается как битва за мир и свободу. Африканист Мартин Кимани утверждает: "Африканские государства сталкиваются с последствиями конфликта, но они не считают его чем-то значимым для них самих. Это не их война. У них другие приоритеты, весьма более конкретные. Например, борьба с бедностью, голодом и насилием".

Седьмая истина. Западный санкционный режим введен, но Путину от него ни горячо, ни холодно. Этому режиму не удается сломать Россию. Потоки экспорта и импорта изменились и теперь работают по-другому, идут в других направлениях. "Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе [чудо-оружии – нем.], как его называли немцы. В использовании финансовой системы в качестве инструмента принуждения к переговорам", – рассказал известный российский предприниматель Олег Дерипаска в интервью Financial Times. Ранее он называл российско-украинский конфликт "бесполезным" (в том смысле, что он не приносит выгоду ни одной из сторон) и выступил за самое срочное проведение переговоров. Он не относится к кругу друзей Путина. Дерипаска считает: "Санкции – это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке. Вера в то, что санкции остановят боевые действия или приведут к смене режима, или каким-то образом приблизят нас к концу конфликта… Нет. Нам нужно другое решение".

Путин стоит крепко и все выдерживает

Запад никоим образом не смог ослабить Путина экономически, изолировать его страну на международном уровне или нанести России военное поражение. Из этого вытекает поиск других решений, а это значит, что приближается время дипломатии. Тот факт, что Путин не очень охотно идет на переговоры – это, разумеется, вызов. Однако он ни в коем случае не должен стать оправданием.