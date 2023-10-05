Иран планирует отправить человека в космос в ближайшие пять лет

Иран планирует провести испытания новой биокапсулы в течение следующих нескольких месяцев, сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в течение ближайших пяти лет. С таким заявлением выступил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

"Чтобы отправить в космос человека или иное живое существо, необходимо создать специальную биокапсулу, и сейчас мы находимся на ранней стадии этого процесса. Однако Иран планирует провести испытания новой биокапсулы в течение следующих нескольких месяцев, - приводит его слова агентство ISNA. - Мы надеемся, что сможем отправить гражданина исламской республики в космос уже в ближайшие пять лет".

Зарепур также анонсировал "несколько проектов в космической сфере, которые Иран планирует представить до конца года (год по иранскому календарю заканчивается 20 марта - прим. ТАСС)", однако подробностей не привел, подчеркнув, что они будут объявлены позже.

Ранее в среду глава иранского космического агентства Хасан Салари сообщил о начале разработки ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту. Агентство также начало проектирование первого в исламской республике аппарата радиолокационного зондирования и нового телекоммуникационного спутника "Нахид-3".

Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одной из 24 стран - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году.