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ЦАМТО

Украина намерена производить французский БЛА Aarok

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БПЛА Aarok
БПЛА Aarok.
Источник изображения: Turgis & Gaillard. (Elisabeth Gosselin-Malo/staff photo)

ЦАМТО, 4 октября. Как сообщила 2 октября французская газета La Tribune, с украинским ГП "Антонов" заключено соглашение об организации производстве на Украине недавно разработанного БЛА Aarok.

Соглашение ГП "Антонов" с французской компанией Turgis & Gaillard было подписано в рамках состоявшегося на прошлой неделе визита в Киев министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, которого сопровождала группа представителей французских оборонных компаний.

Впервые представленный на Парижском авиасалоне в 2023 году Aarok относится к средневысотным БЛА большой продолжительности полета (MALE) и, теоретически, может быть поставлен ВС Украины в ближайшем будущем.

Генеральные директора французской компании Фанни Тюржис и Патрик Гайяр заявили, что их сотрудничество с ГП "Антонов" направлено на содействие организации производства БЛА Aarok в базовой версии на территории Украины. Тем не менее, некоторые ключевые детали, касающиеся сотрудничества Turgis & Gaillard и "Антонов" в сфере производства и эксплуатации, еще предстоит согласовать. П.Гайяр подчеркнул необходимость определения места сборки и выбор комплектующих французского и украинского производства для оснащения БЛА. Одним из подтвержденных аспектов является то, что БЛА Aarok производства "Антонов" будут применяться исключительно ВС Украины.

Несмотря на смелые заявления французских производителей, проект вызывает массу вопросов. Ведь еще в марте на авиасалоне в Париже представители Turgis & Gaillard заявляли о намерении приступить к летным испытаниям аппарата в сентябре-декабре текущего года, а в случае появления заказчика, достичь начальной готовности к боевому применению к концу 2025 года. Кроме того, размеры и скорость Aarok делают его достаточно простой мишенью для средств ПВО в конфликте высокой интенсивности. Создается впечатление, что французская компания просто стремится провести испытания своей разработки, используя Украину как полигон, где не требуется получать разрешение на полеты в гражданском воздушном пространстве. Еще одной версией является простое стремление привлечь внимание к своей разработке.

БЛА Aarok предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, ретрансляции связи, нанесения ударов, борьбы с подводными лодками и т.д. Размах крыла аппарата составляет 22 м, длина – 14 м, собственная масса – около 2,5 т, максимальная взлетная масса – около 5,5 т. Предполагается, что Aarok сможет нести полезную нагрузку весом 2,722 т, включая топливо (до двух тонн внутри фюзеляжа и одну тонну в крыльях), средства обнаружения и вооружение (до 1497 кг). Продолжительность полета БЛА составит до 30 часов на высотах до 30000 футов (9144 м). Аппарат будет оснащен турбовинтовым двигателем PT6 компании Pratt & Whitney Canada мощностью 1200 л.с. с тянущим пятилопастным воздушным винтом, сможет развивать скорость до 250 узлов (463 км/ч). Усиленное убирающееся шасси позволит БЛА взлетать и приземляться с грунтовых полос.

Aarok сможет одновременно применять электронно-оптическую станцию (вероятно, Wescam MX25 или Euroflir 610), многорежимную РЛС с синтезированной апертурой и систему радиоэлектронной разведки (ELINT). На подкрыльевых узлах подвески могут размещаться различные боеприпасы класса "воздух-поверхность" и контейнерные системы разведки.

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Страны
Украина
Франция
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
БПЛА
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