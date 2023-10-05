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ТАСС

Иран разрабатывает ракету-носитель для вывода спутников на геостационарную орбиту

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: EPA-EFE/ SEM VAN DER WAL

По словам главы космического агентства Хасана Салари, это экспериментальный образец для суборбитальных и орбитальных полетов

ТАСС, 4 октября. Иранское космическое агентство начало разработку ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту. Об этом заявил глава агентства Хасан Салари.

"В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 000 км [геостационарной орбиты], министерство обороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства", - приводит слова Салари агентство ISNA.

Глава ведомства также отметил, что космическое агентство начало проектирование первого в исламской республике аппарата радиолокационного зондирования и нового телекоммуникационного спутника "Нахид-3".

11 сентября министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур сообщил об успешном запуске нового военного спутника Ирана "Нур-3". Его успешно вывели на земную орбиту на высоту 450 км.

Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одной из 24 стран - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году. 

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