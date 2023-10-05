Первый спутник для интернета вещей "Марафон-IoT" запустят 26 декабря

Как отметили в Роскосмосе, на поверхности спутника в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы рисунки и слова - "самые заветные детские желания"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей "Марафон-IoT" будет запущен 26 декабря с космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"Новый спутник будет запущен с Восточного 26 декабря, и его задачи не ограничиваются техническим аспектом", - говорится в сообщении госкорпорации. В Роскосмосе отметили, что на поверхности спутника в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы рисунки и слова - "самые заветные детские желания".

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

В начале августа генеральный директор АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) Евгений Нестеров сообщал ТАСС, что первый спутник группировки "Марафон-IoT" будет изготовлен, испытан и отправлен на космодром в конце года.