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Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году на 20%

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

ЦАМТО, 4 октября. Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.

"Мы выделяем в целом 90,8 млрд. крон (около 8,3 млрд. долл.) на оборонный бюджет на следующий год... Это на 20% больше, чем принятый бюджет на нынешний год", – цитирует газета Т.Ведума.

Газета приводит также слова премьера Йонаса Гарс Стере о том, что дополнительные средства пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, а также на повышение обороноспособности Норвегии.

"С этим бюджетом мы намерены достичь расходов на оборону в 1,8% ВВП в следующем году... Тем самым мы опережаем план, согласно которому мы должны достичь показателя в 2% в 2026 году", – сказал министр финансов в интервью VG.

Речь идет о целевой установке НАТО об использовании минимум 2% ВВП на оборону, что Норвегия обещала сделать на саммите в Вильнюсе в июле этого года.

Госбюджет будет представлен на рассмотрение в эту пятницу, сообщило издание.

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Страны
Норвегия
Украина
Проекты
NATO
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