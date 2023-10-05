Турецкая гаубица T155 "Фиртина NG" вошла в короткий список претендентов на поставку Румынии новых САУ

ЦАМТО, 4 октября. По информации румынских СМИ, Минобороны Румынии включило турецкую самоходную артиллерийскую установку T155 "Фиртина NG" ("Фиртина-2") в короткий список претендентов в рамках проводимого тендера по закупке новых САУ.

Как сообщает Defensemirror.com, кроме турецкой гаубицы, в "шорт-лист" вошла немецкая PzH2000 и южнокорейская K9 "Тандер" (прим.ЦАМТО: вероятнее всего, новая версия K9A2).

Ожидается, что Румыния примет решение о закупке 54 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок на сумму 1,923 млрд. долл. (с учетом боеприпасов и технического обслуживания) до конца текущего года. При оценке претендентов в конкурсе техническое предложение составляет 70%, стоимость – 30%. Закупка будет осуществлена в три этапа. Стоимость первого оценивается в 850 млн. евро.

На первом этапе планируется закупка одного дивизиона из 18 гусеничных 155-мм САУ, 9 запасных орудий, 12 специализированных транспортно-заряжающих машин, 9 артиллерийских командных наблюдательных пунктов, 3 эвакуационных машин, 3 систем акустической разведки и метеорологической станции. Комплект боеприпасов: фугасные, дымовые, осветительные и учебные.

Как напоминают турецкие СМИ, T155 "Фиртина NG", основанная на первой версии южнокорейской K9 "Тандер", претерпела ряд конструктивных усовершенствований по результатам эксплуатации СВ Турции.

В частности, это установка дистанционно управляемого модуля вооружения SARP компании Aselsan на крыше башни, новая система управления огнем, электроприводы, полностью автоматическая система загрузки боеприпасов, система кондиционирования воздуха.

По данным Jane's Defence Weekly, в настоящее время в состав СВ Турции входят 281 самоходная гаубица T-155 "Фиртина", 60 ед. из которых были собраны с использованием комплектующих производства южнокорейской Hanwha, остальные САУ произведены в Турции в основном с применением компонентов турецкого производства.

Также на данный момент командованию Сухопутных войск Турции поставлено 6 гаубиц T155 "Фиртина NG" (прим.ЦАМТО: первые три в январе 2021 года). В дальнейшем планируется произвести в общей сложности 140 самоходных установок нового поколения.