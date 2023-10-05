ВС Нигерии получили ББМ "Тарес" компании ERAF

ЦАМТО, 4 октября. На вооружение ВС Нигерии приняты боевые бронированные машины "Тарес" с колесной формулой 4х4 производства ERAF Industrial Company из Саудовской Аравии.

Как сообщает Defenceweb.co.za, в августе в сети Интернет впервые появились фотографии, иллюстрирующие доставку около 15 бронемашин "Тарес" в кузове грузовиков из порта Онне в штате Риверс.

Пока нет данных о том, когда была произведена закупка, ее стоимость и количество заказанных машин.

Официальное подтверждение приобретения появилось 25 сентября, когда ВС Нигерии сообщили о начале двухнедельной программы подготовки личного состава применению недавно приобретенных бронемашин с усиленной противоминной защитой.

По заявлению представителя ВС Нигерии, новые бронемашины будут применяться ВС в операциях против повстанцев и обеспечат защиту личного состава от засад и подрыва на минах и самодельных взрывных устройствах (СВУ).

Применение СВУ является серьезной угрозой в ходе операций по борьбе с терроризмом на северо-востоке Нигерии, а новые ББМ гораздо лучше защищены по сравнению с имеющейся техникой.

Обучение проводит компания Altum Solutions, которая оказывает услуги подготовки групп разминирования / обезвреживания боеприпасов, проводит курсы оказания гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также оказывает консультативные услуги и оперативную поддержку, включая логистику и закупку транспортных средств.

ББМ "Тарес" с колесной формулой 4x4 оснащена 6,7-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 330 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 120 км/ч и запас хода 600 км. Длина машины – 6,1 м, ширина – 2,4 м, высота – 2,4 м, Противоминная защита соответствует требованиям стандарта НАТО STANAG-4569 Level.2. Машины ВС Нигерии оснащены установленными на крыше турелями для вооружения.

Компания ERAF была создана в Саудовской Аравии в 1996 году и специализируется на поставке бронемашин, специальной техники, катеров различных типов, дистанционно управляемых модулей вооружения.