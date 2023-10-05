Войти
РИА Новости

Россия выразила протест в связи с японо-американскими военными учениями

124
0
0
Японские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений.
Источник изображения: © AP Photo / Haven Daley, File

Захарова: РФ выразила протест в связи с военными учениями Японии и США

МОСКВА, 4 октября/ Радио Sputnik. Российская сторона выразила протест посольству Японии в России, указано на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у дальневосточных рубежей РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Второго октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами-членами НАТО", – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия предупредила, что "безответственная политика администрации (премьер-министра Фумио, – ред.) Кисиды ставит Японию на путь опасной эскалации и напряженности" в регионе.

Радио Sputnik также сообщало, что США хотят заставить ВСУ поскорее перейти на стандарты НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
22.05.2023
Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США
04.03.2022
Альянсы против гегемонии
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
22.10.2021
Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»
08.04.2021
"Москва и Пекин этого не ждут": Пентагон приготовил новый рычаг давления
30.11.2016
Лузеры и винеры
08.08.2013
Истребительное большинство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ