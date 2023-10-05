Россия выразила протест в связи с японо-американскими военными учениями

Захарова: РФ выразила протест в связи с военными учениями Японии и США

МОСКВА, 4 октября/ Радио Sputnik. Российская сторона выразила протест посольству Японии в России, указано на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у дальневосточных рубежей РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Второго октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами-членами НАТО", – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия предупредила, что "безответственная политика администрации (премьер-министра Фумио, – ред.) Кисиды ставит Японию на путь опасной эскалации и напряженности" в регионе.

Радио Sputnik также сообщало, что США хотят заставить ВСУ поскорее перейти на стандарты НАТО.