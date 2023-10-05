Национальный космический центр в Москве построен на 62%

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов и мэр Москвы Сергей Собянин ознакомились с ходом строительства Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени Хруничева, сообщили в секретариате Мантурова.

"В рамках осмотра были представлены текущие результаты работ по строительству - проект реализуется в соответствии утвержденным графиком и уже завершено возведение основного объема здания - все 47 этажей высотной части. Общая строительная готовность объекта составляет 62%", - говорится в сообщении.