Эта российская тактика стала головной болью для ВСУ

Минные поля и хорошо продуманные системы траншей замедлили продвижение украинцев, пишет NYT. Еще большую проблему для ВСУ представляет тактика ведения боевых действий, избранная российской армией. Она давно известна и уже показала свою эффективность во время Курской битвы.

Военные аналитики говорят, что российское командование использует тактику "эластичной обороны", не давая Украине удерживать села и прочие позиции и превращать их в плацдармы для дальнейших атак.

Украина, ведущая контрнаступление через запустелые местности и разрушенные села, упирается в российские минные поля и хорошо продуманные системы траншей, в которых обороняются окопавшиеся солдаты.

Но есть одно особенно сложное для украинских войск препятствие. Это тактика, которую применяет российская армия. Она сдает позиции и отходит, а затем наносит ответный удар.

По словам военных экспертов, вместо удержания линии траншей любой ценой российское командование использует давно известную военную тактику, носящую название "эластичная оборона".

Следуя такой тактике, войска отходят на второй оборонительный рубеж и занимают там позиции, вынуждая ВСУ наступать. А затем они наносят удар, когда противник находится в наиболее уязвимом положении — либо продвигаясь вперед по открытой местности, либо занимая оставленные позиции.

Цель такой тактики — помешать украинским войскам закрепиться и использовать захваченные позиции в качестве исходного рубежа для дальнейшего наступления. Именно это Украина сделала в селе Работино на юге страны, совершив самый крупный прорыв за последние недели.

"Обороняющийся сдает позиции, но при этом наносит максимально тяжелые потери наступающему, создавая условия для проведения решительного контрнаступления", — сказал старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри (Ben Barry), специализирующийся на изучении наземной войны.

Такая тактика — это лишь один из нескольких факторов, препятствующих быстрому продвижению вперед, о чем говорят украинские официальные лица и военные эксперты. Они называют и другие препятствия, такие как плотные минные поля, системы траншей и противотанковых заграждений, а также нежелание союзников из стран НАТО оперативно поставлять современные истребители и оружие большой дальности.

Пожалуй, самая серьезная проблема для Украины — это наличие у российской армии большого количества артиллерии, которую она использует на всем протяжении конфликта, отражая с ее помощью начавшееся в июне контрнаступление.

Эластичная оборона — это не новая концепция, сказал Барри. Советский Союз применял такую тактику в 1943 году для разгрома немцев во время Курской битвы, которая стала одним из крупнейших сражений на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. Россия уже довольно давно применяет ее на Украине, особенно летом для срыва контрнаступления.

"Как показывает опыт, эта тактика используется очень успешно, но для достижения успеха необходимо хорошее управление войсками, подготовленные части и подразделения, а также нанесение решающих контрударов", — сказал Барри.

Как отмечают эксперты, очень трудно понять, применяется ли такая тактика в тот или иной конкретный день. Для этого необходима непосредственная связь с российскими командирами. Но вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны отмечает признаки того, что эта тактика применялась в последние дни в окрестностях села Работино, которое украинские военные захватили в конце августа.

В вышедшем в конце недели докладе институт отмечает, что некоторые важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки. Кроме того, российские войска успешно проводили ограниченные по своим масштабам контратаки.

Звучащие на этой неделе противоречивые заявления являются иллюстрацией применения такой тактики. Российские войска утверждают, что провели наступление на позиции ВСУ в южной Запорожской области, где у Киева главное направление контрнаступления, а Украина утверждает, что "отразила все атаки".

Институт изучения войны в своем докладе отмечает, что данные геолокации и спутниковые снимки указывают на взятие украинскими войсками системы траншей к юго-западу от Работино, которые они ранее уступили русским. Новое свидетельство такого возвратно-поступательного характера боевых действий появилось во вторник, когда командующий южной группировкой украинских войск генерал Александр Тарнавский заявил, что было продвижение его войск. Проверить это заявление не представляется возможным.

В последние месяцы боевые действия ведутся за овладение крошечными селами и отдельными системами траншей. Они могут длиться неделями. Но в целом вооруженный конфликт идет на линии фронта протяженностью сотни километров — от маленького городка Купянска в северо-восточной Харьковской области, где русские пытаются наступать, до Запорожской области на юге.

Украинские войска также продвинулись вперед на юге Донецкой области, где сражение за Артемовск, ставшее одним из самых жестоких за все время конфликта, не прекращается с мая, когда Москва взяла этот город под свой контроль.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский побывал в войсках под Купянском, где вручил награды и проинспектировал военную технику, в том числе танки "Леопард", поставленные европейскими союзниками из стран НАТО. В аккаунте Зеленского в Telegram появилось видео, как он в лесу пожимает руки небольшой группе солдат, среди которых несколько пожилых людей. Это признак того, что вооруженный конфликт наносит Украине тяжелый урон.

Военные эксперты считают, что Россия тоже понесла потери в ходе украинского контрнаступления, однако сумела замедлить продвижение украинских войск до черепашьего темпа, отчасти благодаря своей эластичной обороне.

Ключевое условие успеха при применении такой тактики — это продуманное использование резервов, которые можно ввести в бой при проведении контрнаступления. Об этом рассказал бывший украинский командир Алексей Мельник, ныне занимающий руководящую должность в киевской некоммерческой организации Центр Разумкова. <…>

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир* Майкл Кофман (Michael Kofman) рассказал, что, если российские войска за один раз отступят более чем на сто метров, а украинцы, особенно их механизированные подразделения, сумеют набрать темп и продвинуться вперед значительными силами, это будет означать, что оборонительная стратегия России начинает давать сбои.

"Один из самых важных моментов, вызывающий большие сомнения, это вопрос о том, смогут ли украинские военные осуществить прорыв", — написал Кофман на прошлой неделе в подкасте War on the Rocks. Но есть и альтернатива, продолжил он: "Мы сейчас видим, как это наступление будет развиваться в перспективе, когда наступит зима, а может, и на всем протяжении зимы".

Автор статьи: Мэттью Мпоук Бигг (Matthew Mpoke Bigg) — корреспондент, освещающий международные события. Ранее он работал репортером, редактором и шефом бюро Reuters, побывав в командировках в Найроби, Абиджане, Атланте, Джакарте и Аккре.

* — организация, выполняющая функции иностранного агента. — Прим. ИноСМИ.