"Показалось дно". В НАТО предупредили Украину насчет боеприпасов

Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил об истощении арсеналов на Западе

На Западе заканчиваются боеприпасы, которые можно передать Киеву, сообщает CNN со ссылкой на главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра. Чиновник призвал членов альянса наращивать мощности их ВПК. Ситуация в США ставит под вопрос дальнейшие поставки оружия Украине, отмечается в статье.

У вооруженных сил западных стран заканчиваются боеприпасы, которые можно было бы передать Киеву. Об этом во вторник, третьего октября, предупредили чиновники НАТО и Великобритании, призвав членов блока наращивать военное производство, чтобы и дальше "поддерживать Украину в ее борьбе против России".

Новости о возможной нехватке боеприпасов появились после того, как в Соединенных Штатах, чтобы избежать закрытия правительства, конгресс в выходные принял законопроект о временном финансировании, который не включает средства на закупку вооружений для Украины.

Очередная волна неопределенности в отношении будущего американской помощи поднялась во вторник, когда конгрессмены-республиканцы сместили с руководящей должности спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, призывавшего и дальше поддерживать Украины.

"Показалось дно", – заявил адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer), глава военного комитета НАТО и один из самых высокопоставленных военных чиновников альянса, имея в виду пустеющие арсеналы боеприпасов западных стран. Он сделал это во вторник, третьего октября, в ходе одной из дискуссий на Варшавском форуме по безопасности.

"Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", – сказал Бауэр.

Участвуя в той же дискуссии, заместитель главы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи (James Heappey) заявил, что, хотя запасы истощаются, помощь Киеву должна продолжаться. Западным странам необходимо наращивать производственные мощности, чтобы выпускать больше боеприпасов, сказал он.

"Мы должны поддерживать Украину в ее борьбе сегодня, завтра и послезавтра, – заявил Хиппи. – Для этого мы должны каждый день передавать ей оружие и пополнять наши собственные запасы".

Тем временем аналитики предупреждают, что американский "арсенал демократии" должен начать работать сверхурочно, иначе военные усилия Киева могут оказаться под угрозой.

"Соединенные Штаты и их союзники отправляют на Украину широкий спектр боеприпасов, но они не производятся и не доставляются так быстро, как это необходимо", – написал на прошлой неделе старший научный сотрудник Атлантического совета Томас Уоррик (Thomas Warrick).

По его словам, поскольку Украина отложила начало летнего контрнаступления, чтобы доставить больше боеприпасов и техники на передовую, Россия сумела существенно укрепить свои оборонительные рубежи, и это всерьез замедлило продвижение Украины.

"Украинские силы продемонстрировали гибкость и способность адаптироваться, однако им необходимо иметь достаточное количество боеприпасов и оружия", – написал Уоррик.

Между тем события в Вашингтоне и положение украинских сил на поле боя ставят дальнейшие поставки под сомнение.

"Неспособность гарантировать своевременные закупки и поставки может сорвать важнейшие операции украинских военных по возвращению территорий и по защите от потенциальных наступлений России в дальнейшем", – написал заместитель министра обороны США Майкл Маккорд (Michael McCord) в письме руководству конгресса в пятницу, 29 сентября. В тот момент конгрессмены обсуждали принятие законопроекта о временном финансировании правительства, из которого в конечном счете были исключены ассигнования на поддержку Киева.

"В отсутствие дополнительного финансирования нам придется отсрочить или сократить ту помощь, которая необходима Украине для удовлетворения ее насущных потребностей, в том числе в противовоздушной обороне и боеприпасах, имеющих решающее значение теперь, когда Россия готовится к своему зимнему наступлению", – написал Маккорд.

По данным Совета по международным отношениям, с начала российской спецоперации и до 31 июля Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины 46,6 миллиарда долларов. Союзники по НАТО также оказали Киеву многомиллиардную помощь.

Однако военные лидеры признают, что ВСУ расходуют боеприпасы с ошеломляющей скоростью.

Как сказал в интервью CNN представитель министерства обороны США в июле, украинские войска обычно выпускают в среднем две-три тысячи артиллерийских снарядов в день.

В июле Пентагон сообщил, что на тот момент он передал Киеву более двух миллионов артиллерийских снарядов.

"Это интенсивная борьба артиллерий, – сказал тогда министр обороны США Ллойд Остин. – Мы видим, что обе стороны активно задействуют артиллерию. И это создает нагрузку на международные запасы боеприпасов, артиллерийских боеприпасов".

В тот момент у Вашингтона осталось настолько мало 155-миллиметровых артиллерийских снарядов натовского образца, что было принято решение отправить Украине кассетные боеприпасы.

Авторы статьи: Брэд Лендон (Brad Lendon), Радина Гигова (Radina Gigova)