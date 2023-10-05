"Похоже на игру в шахматы". В ВСУ признали доминирование российских дронов

Офицер ВСУ: российские войска побеждают в противостоянии FPV-дронов

МОСКВА, 4 октября/ Радио Sputnik. Российские войска превосходят украинцев по количеству используемых FPV-дронов – беспилотников, управляемых с помощью видеосигнала с камер, передаваемого оператору, сообщил заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Это похоже на игру в шахматы. Они выигрывают. Просто с точки зрения количества", – сказал офицер американской газете The Washington Post.

По его словам, противостоять FPV-дронам сложно. В этом помогают электронные помехи или маскировочные сети, накинутые на машины и траншеи, но россияне тоже знают об этом и используют эти методы, отметил собеседник газеты.

Радио Sputnik сообщало о запуске в России производства обновленной версии FPV-дрона-камикадзе "Овод".