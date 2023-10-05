Войти
РИА Новости

"Похоже на игру в шахматы". В ВСУ признали доминирование российских дронов

134
0
0
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Офицер ВСУ: российские войска побеждают в противостоянии FPV-дронов

МОСКВА, 4 октября/ Радио Sputnik. Российские войска превосходят украинцев по количеству используемых FPV-дронов – беспилотников, управляемых с помощью видеосигнала с камер, передаваемого оператору, сообщил заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Это похоже на игру в шахматы. Они выигрывают. Просто с точки зрения количества", – сказал офицер американской газете The Washington Post.

По его словам, противостоять FPV-дронам сложно. В этом помогают электронные помехи или маскировочные сети, накинутые на машины и траншеи, но россияне тоже знают об этом и используют эти методы, отметил собеседник газеты.

Радио Sputnik сообщало о запуске в России производства обновленной версии FPV-дрона-камикадзе "Овод".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.05.2023
США боятся испортить на Украине имидж F-16
13.01.2021
Безлюдный флот, другие правила
02.11.2020
Против гиперлома нет приема: как защититься от гиперзвукового оружия
08.10.2012
Недобросовестный контроль
08.10.2012
Saab завершает разработку беспилотника Skeldar
25.05.2011
«Иногда самое фантастическое становится реальным»
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ