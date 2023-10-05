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Интерфакс-АВН

Белый дом выступил против разработки новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой

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КР морского базирования Raytheon Tomahawk Block IV
Крылатая ракета морского базирования Raytheon Tomahawk Block IV.
Источник изображения: рекламный постер Raytheon

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США выступила с заявлением против продолжения программы разработки новой крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.

"Администрация решительно выступает против продолжения финансирования программы крылатых ядерных ракет морского базирования с ядерной боеголовкой W80-4 (SLCM-N)", - говорится в заявлении относительно принятой 30 сентября палатой представителей Конгресса резолюции H.R. 4394 о выделении средств на эти цели.

Если такой законопроект будет представлен президенту США, то он заветирует его, подчеркнули в администрации.

Указывается, что в Обзоре ядерной политики президента США на 2022 год сделан вывод, что SLCM-N, которая может быть поставлена в 2030 году, имеет "ограниченную пользу и будет препятствовать инвестициям в другие приоритеты".

Кроме того, развертывание SLCM-N на ударных подводных лодках или надводных кораблях ВМC снизит возможности использования обычных ударных боеприпасов, создаст дополнительную нагрузку на подготовку, техническое обслуживание и операции ВМC, а также может создать дополнительные риски для способности ВМC действовать в ключевых регионах для достижения американских целей по сдерживанию и ведению боевых действий, отметили в администрации.

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США
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Ядерный щит
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