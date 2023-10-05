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Военное обозрение

Три американские компании получили контракты на проектирование космических аппаратов с ядерным двигателем

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты приступили к разработке космических кораблей с ядерной силовой установкой, контракты получили сразу три американские компании. Об этом сообщает SpaceNews.

Исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракты с компаниями Intuitive Machines, Lockheed Martin и Westinghouse Government Services на разработку технологий для космических аппаратов с ядерным двигателем. Проект является частью программы Управления космических аппаратов AFRL под названием Joint Emergent Technology Supply On Orbital Nuclear Power (JETSON), он предусматривает создание малых ядерных реакторов, которые можно будет использовать в различных спутниках и других космических аппаратах. Кроме того, их планируется использовать в рамках лунной программы.

Все три компании были выбраны еще в июне 2022 года, у каждой из них свое направление. Так, стартап Intuitive Machines должен разработать концепцию космического аппарата с радиоизотопной системой питания, электрическим или гибридным двигателем. Компания Westinghouse Government Services будет разрабатывать технологи, проводить анализы, исследования и изучать стратегии для снижения рисков при реализации "мощной системы ядерного деления" с точки зрения "подсистемы, космического аппарата и архитектуры".

Компания Lockheed Martin Space получила контракт на доведение технического проекта систем и подсистем космического аппарата JETSON до уровня предварительной проверки проекта и для полной разработки общей программы. Все три проекта должны быть готовы к декабрю 2025 года

В конце июля этого года NASA и Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона выбрали для разрабатываемого комического корабля ядерный двигатель DRACO корпорации Lockheed Martin.

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Страны
США
Компании
AFRL
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
Ядерный щит
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