Главнокомандующий ВВС Индии: Поставка двух эскадрилий ЗРК С-400 из России будет завершена в следующем году

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Москва и Нью-Дели еще с советских времен тесно сотрудничали в военной сфере. И в постсоветский период это сотрудничество было продолжено. А в октябре 2018 года две страны заключили контракт на поставку в Индию новейших зенитных ракетных комплексов С-400.
Контракт был заключен на поставку пяти эскадрилий на общую сумму 5,43 миллиарда долларов. Три полка ЗРК Нью-Дели получил вовремя. Однако оставшиеся две эскадрильи так и не были поставлены из-за некоторых затруднений, появившихся на фоне украинского конфликта.
По словам главнокомандующего ВВС Индии маршала авиации Вивека Рама Чаудхари, поставка этих двух эскадрилий ЗРК С-400 в Индию будет завершена в следующем году.
- заявил Чаудхари.
По словам индийского маршала, параллельно в стране ведется разработка своей системы противовоздушной обороны большой дальности, названной проектом «Куша». ВВС Индии в настоящее время получили разрешение Минобороны страны на разработку пяти единиц ЗРК по проекту «Куша», который называют индийской версией ракетных комплексов С-400, добавил Чаудхари.