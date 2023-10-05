Войти
Военное обозрение

Главнокомандующий ВВС Индии: Поставка двух эскадрилий ЗРК С-400 из России будет завершена в следующем году

131
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Москва и Нью-Дели еще с советских времен тесно сотрудничали в военной сфере. И в постсоветский период это сотрудничество было продолжено. А в октябре 2018 года две страны заключили контракт на поставку в Индию новейших зенитных ракетных комплексов С-400.

Контракт был заключен на поставку пяти эскадрилий на общую сумму 5,43 миллиарда долларов. Три полка ЗРК Нью-Дели получил вовремя. Однако оставшиеся две эскадрильи так и не были поставлены из-за некоторых затруднений, появившихся на фоне украинского конфликта.

По словам главнокомандующего ВВС Индии маршала авиации Вивека Рама Чаудхари, поставка этих двух эскадрилий ЗРК С-400 в Индию будет завершена в следующем году.

Наш контракт был заключен на пять систем, и три из них были поставлены. Поставки затруднены из-за украинского конфликта, и мы уверены, что в течение следующего года мы получим оставшиеся системы

- заявил Чаудхари.

По словам индийского маршала, параллельно в стране ведется разработка своей системы противовоздушной обороны большой дальности, названной проектом «Куша». ВВС Индии в настоящее время получили разрешение Минобороны страны на разработку пяти единиц ЗРК по проекту «Куша», который называют индийской версией ракетных комплексов С-400, добавил Чаудхари.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
17.01.2022
Эксперты констатировали падение спроса на вооружение США
08.12.2021
РФ и Индия отказались от доллара при расчетах по оружейным сделкам
03.11.2021
Кто первым получит С-500 «Прометей»
17.07.2019
Bloomberg (США): Индия и Россия пытаются обойти санкции США
08.07.2019
Санкции США из-за покупок российского оружия осложнят отношения Вашингтона с партнерами и союзниками - эксперт
18.10.2016
Союз на "пятерку"
17.10.2016
Подписаны российско-индийские соглашения по С-400, Ка-226Т и фрегатам проекта 11356
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ