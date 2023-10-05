Главнокомандующий ВВС Индии: Поставка двух эскадрилий ЗРК С-400 из России будет завершена в следующем году

Источник изображения: topwar.ru

Москва и Нью-Дели еще с советских времен тесно сотрудничали в военной сфере. И в постсоветский период это сотрудничество было продолжено. А в октябре 2018 года две страны заключили контракт на поставку в Индию новейших зенитных ракетных комплексов С-400.

Контракт был заключен на поставку пяти эскадрилий на общую сумму 5,43 миллиарда долларов. Три полка ЗРК Нью-Дели получил вовремя. Однако оставшиеся две эскадрильи так и не были поставлены из-за некоторых затруднений, появившихся на фоне украинского конфликта.

По словам главнокомандующего ВВС Индии маршала авиации Вивека Рама Чаудхари, поставка этих двух эскадрилий ЗРК С-400 в Индию будет завершена в следующем году.

Наш контракт был заключен на пять систем, и три из них были поставлены. Поставки затруднены из-за украинского конфликта, и мы уверены, что в течение следующего года мы получим оставшиеся системы

- заявил Чаудхари.

По словам индийского маршала, параллельно в стране ведется разработка своей системы противовоздушной обороны большой дальности, названной проектом «Куша». ВВС Индии в настоящее время получили разрешение Минобороны страны на разработку пяти единиц ЗРК по проекту «Куша», который называют индийской версией ракетных комплексов С-400, добавил Чаудхари.