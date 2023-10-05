Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии

Жапаров и Путин примут участие в мероприятии к 20-летию авиабазы РФ в Канте

БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев на сайте.

"Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба киргизского президента.

Ранее премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября, в Бишкеке 13 октября состоится саммит глав государств СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября сообщил, что дата визита Путина в Киргизию определена, ведется подготовка.

"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества", - уточнил Азымбакиев.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.