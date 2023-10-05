Космическим войскам исполнилось 66 лет

ЦАМТО, 4 октября. Ежегодно 4 октября космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.

В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Сегодня организационно космические войска входят в Воздушно-космические силы Российской Федерации и выполняют задачи в составе армии Воздушно-космических сил особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также воинских частей космодрома Плесецк.

Подготовку профессиональных офицерских кадров для космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.

Космические войска решают широкий спектр задач, основными из которых являются: наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов, управления и поддержания в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного (военного и гражданского) назначения и средств их запуска.

В настоящее время в космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов, обеспечено прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 450 космических объектов, выдано 3 предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 3 пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с тремя космическими аппаратами военного назначения.

Специалисты Главного испытательного космического центра им.Г.С.Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 космических аппаратов. В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тыс. сеансов управления по более чем 200 космическим аппаратам.

В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

Активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.

Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области.

В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.

В настоящие время для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.