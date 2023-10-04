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Военно-строительные новости

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Первый из шести возводимых Минобороны военных госпиталей сдадут в ноябре

Первый из шести возводимых специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России военных госпиталей сдадут в ноябре 2023 года. Лечебные учреждения строятся в Дагестане, Севастополе, Рязани, Белгороде, Брянске и Курске.

Работы проходят по поручению президента России Владимира Путина в целях совершенствования системы медицинского обеспечения ВС.

В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа замминистра обороны Тимур Иванов проверил ход выполнения работ в Брянске, Белгороде и Курске.

Госпитали будут оснащены лучшими медицинскими аппаратами и техникой, что позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медпомощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению.


В Москве построят новый современный центр для военного комиссариата

Новый современный центр для военного комиссариата появится в Москве, это позволит повысить качество военно-учетной работы. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

«В Москве построят современный центр для военного комиссариата. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал [мэр] Сергей Собянин», — говорится в публикации.

Отмечается, что центр позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города. Он появится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.


Строительная арматура в Москве с доставкой

Стальная арматура в первую очередь это стройматериал для усиления бетона, который отличается малой сопротивляемостью нагрузкам на растяжение. Использование металлических прутков позволяет увеличить трещиностойкость конструкции и снизить вероятность ее прогиба.

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До наступления зимы военные сдадут в эксплуатацию несколько участков БАМа-2

Реконструкция второй ветки БАМа продолжается. Военнослужащие железнодорожных войск ВВО уже подготовили ряд участков к эксплуатации. Сдать их обещают до декабря.

Армейцы выполняют задачи по сооружению земляного полотна, технологических площадок, перевозке и отсыпке скального грунта. Тяжелые работы проводят с помощью большегрузных самосвалов и железнодорожных вагонов. В ходе строительства военные также обустроили около ста километров автомобильных дорог. В целом, на всем участке проведено уже более миллиона кубических метров земляных работ и уложено 22 километра нового железнодорожного пути.

«Общий объем работ на данном участке — 75 тысяч кубических метров. Работы организованы завозом грунта поездной возкой со станции Огорон и с использованием паромной переправы со станции Верхнезейск. Работы выполняются согласно графику. Срок готовности — 30 октября», — добавил старший инженер Павел.

Россия начала строить военные базы на границе с Финляндией

Россия начала обустройство своих военных баз вблизи финской границы, о чем этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

На спутниковых снимках видно, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники. При этом все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.

«Эти строительные проекты – первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии. До этого в течение многих лет Россия не инвестировала в приграничные гарнизоны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.

По словам майора армии Финляндии в отставке Марка Эклунда, строительные работы еще не означают, что Россия увеличивает численность своих войск на финской границе.

По его мнению, приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Предполагают, что ангар, который там построен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику.

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Персоны
Путин Владимир
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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