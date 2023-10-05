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ТАСС

Российских боевых роботов для зоны СВО оснастят искусственным интеллектом

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Работа сапера в зоне СВО
Работа сапера в зоне СВО.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ИИ установят на наземные робототехнические платформы БР-1 и БРГ-1 для минирования, а также эвакуации раненых

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект установят на российские наземные робототехнические платформы БР-1 и БРГ-1 для минирования и эвакуации раненых. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В ближайшее время на платформы БР-1 и БРГ-1 планируется установить искусственный интеллект с применением технологий машинного зрения. Комплексы смогут самостоятельно нести боевое дежурство без участия человека. Испытания платформ, оснащенных искусственным интеллектом, должны состояться уже в октябре этого года", - сообщил источник.

По его словам, сейчас платформами управляет операторы. "После внедрения искусственного интеллекта наши платформы смогут производить круглосуточное дежурство в рамках определенной территории, отслеживая движения при помощи камер и тепловизора. Также завершается работа над увеличением дальности работы платформ, до конца сентября она возрастет с 700 м до 3 км без использования ретранслятора", - уточнил собеседник ТАСС.

Российские военнослужащие используют роботизированные платформы БР-1 и БРГ1 в зоне спецоперации с 2023 года. Комплексы разработал Народный фронт совместно с российским научно-производственным объединением, название которого не разглашается. Ранее сообщалось, что свыше 90% комплектующих роботов российского производства. 

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Проекты
AI
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