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ТАСС

В Японии заявили о продолжении политики санкционного давления на Россию

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Также генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио по-прежнему намерен оказывать поддержку Киеву

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Япония продолжит оказывать санкционное давление на Россию и активно поддерживать Украину. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Все это время Япония активно продвигала политику санкций в отношении России и поддержку Украины. Мы продолжим делать это и в дальнейшем, тесно сотрудничая с международным сообществом", - отметил он.

Комментируя состоявшиеся телефонные переговоры с участием президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и лидеров ряда других стран, Мацуно подчеркнул, что стороны подтвердили готовность продолжать поддержку Украины.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в беседе с союзниками и партнерами Соединенных Штатов заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В сообщении отмечалось, что участники беседы обсудили "усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами", а также по укреплению противовоздушной обороны страны для защиты инфраструктурных объектов. Кроме того, в ходе разговора обсуждались вопросы восстановления экономики Украины, а также проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.

В беседе с американским лидером, помимо Кисиды, приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. 

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