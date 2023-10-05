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РИА Новости

Российские командиры высоко оценили подготовку офицеров 2023 года выпуска

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Новобранцы армии России
Новобранцы армии России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские командиры отмечают высокую подготовку офицеров 2023 года выпуска

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Молодые офицеры 2023 года выпуска из стен академии выходят хорошо подготовленными и после нескольких боевых задач в качестве второго номера самостоятельно производят боевую работу на ТОС-1А "Солнцепек", рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

"Выпуск этого года пришел более подготовленный и имеет понятие о стрельбе, имеет практику настрела, они ездили на стажировку и готовы самостоятельно работать. В моем подразделении (молодые офицеры - ред.) всегда выезжают на позицию, их берут вторым номером, там смотрят на их действия и после этого допускают на самостоятельную работу", - сказал командир артдивизиона.

Командир подразделения подытожил, что молодые офицеры подготовлены и теоретически, и практически.

"Многие преподаватели - это мои боевые товарищи, которые сейчас преподают в академии, у меня есть с ними прямая связь. Тактика не стоит на месте, противник использует свою тактику, мы меняем свою, общаемся напрямую и соответственно преподаватели преподают по новой специфике боевых действий", - отметил он.

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
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