Al Khaleej: Британия призвала Запад не прекращать поддерживать Украину

ЕС устал поддерживать Украину – ему пора озаботиться собственной безопасностью, пишет Al Khaleej. Такая позиция Европы не может не повлиять на ход боевых действий в пользу России. Лондон, ярый сторонник Киева, испугался этой перспективы и начал действовать.

Конфликт на Украине продолжался дольше, чем ожидал Запад, причем их военная и финансовая поддержка союзников Киева достигла такого уровня, что они уже не в состоянии оказывать помощь. Некоторые из них решили прекратить поставлять Украине военную технику, среди таких стран – Польша, которая заявила, что отныне сосредоточится на укреплении собственных сил обороны. В то же время другие государства начали страдать от истощения запасов оружия и боеприпасов, что признал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также призвал страны альянса увеличить мощности их ВПК. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр считает необходимым усилить безопасность стран-участниц из-за резкого роста цен на вооружения. "Мы платим все больше и больше за то же самое, что означает, что мы не можем быть уверены, что наращивание расходов на оборону приведет сегодня действительно к большей защищенности", – сказал он, имея в виду прибыль, полученную оружейными заводами в результате конфликта на Украине. Этот вопрос станет одним из тех, которые министры обороны стран НАТО обсудят во время своей встречи, запланированной в Брюсселе на 11 и 12 числа этого месяца.

Согласно европейской статистике, финансовая и военная поддержка, оказываемая странами ЕС Украине, на сегодняшний день превышает 72 миллиарда евро. Почти столько же потратили США. И за все это расплачиваются европейские граждане в виде сокращения финансирования проектов в области социальной защиты, здравоохранения и развития, а также в виде растущей инфляции и безработицы. Это вызвало демонстрации во многих западных государствах, на которых европейцы призвали к прекращению конфликта на Украине.

Примечательно, что Великобритания, которая является одним из самых больших приверженцев продолжения боевых действий и ярых сторонников Киева, также начала выражать опасения, что поддержка Украины не даст желаемых результатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, заявив, что поддерживать Украину тяжело и болезненно. Однако, по его мнению, если союзники не продолжат предоставлять помощь Киеву, то ситуация в мире якобы ухудшится.

"Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее", — отметил Клеверли в интервью журналу The House.

Великобритания, один из основных союзников Киева, обеспокоена снижением поддержки Украины Западом. Поэтому Лондон пытается предпринять шаги с непредсказуемыми последствиями путем прямого участия в боевых действиях, планируя отправить британские войска на Украину "в рамках учений". Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в беседе с The Telegraph, где он также призвал национальные оборонные компании создавать заводы на Украине.

Очевидно, что Европа больше не в состоянии удовлетворять требования Украины, которая увязла в бесконечном конфликте. Это, безусловно, повлияет на ход и итог боевых действий, ведь Россия решила пополнить свои запасы оружия и увеличить его производство.