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В Индии предрекли БРИКС большое будущее

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Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, 23 августа 2023 г.
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, 23 августа 2023 г.
Источник изображения: © Gianluigi Guercia

БРИКС имеет огромный потенциал для развития в долгосрочной перспективе, пишет The Hindu. Вступление новых членов в группу и перспективы создания новой валюты бросит серьезный вызов доминированию Запада. Кроме того, на фоне удушения отношений с Европой многие страны Африки заинтересованы стать частью организации.

На августовском саммите в Южной Африке лидеры стран БРИКС договорились принять в организацию шесть новых членов. Многие считают, что встреча не принесла продуктивных результатов, но давайте рассмотрим блок с точки зрения развития, а не по итогам какой-то одной встречи.

Экономическая целесообразность

Во-первых, важно отметить, что БРИКС стал результатом экономической целесообразности. Он не оказывает никому военную поддержку или поддержку в области безопасности, не участвует в обеспечении правопорядка и не предоставляет миротворцев. Для сравнения приведем пример НАТО: с 2014 года европейские союзники и Канада инвестировали дополнительно 350 миллиардов долларов, причем расходы на оборону росли восемь лет подряд. ВВП БРИКС в настоящее время составляет 36% от мирового, а население входящих в него стран к 2050 году составит 47% населения земного шара. Отсюда важность тех долгосрочных возможностей, которые предоставляет эта группа. Вступление новых членов даст БРИКС шанс бросить серьезный вызов доминированию G7 в лице Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

Во-вторых, в БРИКС входят Китай и Индия — в совокупности треть населения земного шара. К 2030 году эти две наиболее быстрорастущие экономики, как ожидается, войдут в тройку крупнейших в мире. Обе понимают, что в глобальном масштабе их двусторонние связи изменились после формирования экономических блоков, таких как Евросоюз и АСЕАН, ускоряющие торговлю и инвестиции. Несмотря на политические и дипломатические проблемы после противостояния в спорном приграничном районе Доклам в 2017 году, товарооборот между Индией и Китаем продолжает демонстрировать существенный рост. И на это экономическое сотрудничество никак не повлияет отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели. Важно помнить, что экономика и бизнес всегда стоят выше политики.

Поиск альтернативы

В-третьих, имеет место некоторая поляризация между США и другими странами мира, ставшая особенно очевидной при Трампе. Многие не согласны с позицией США в отношении Китая: стремление ввести тарифы и создать другие барьеры для ограничения дальнейшей торговли и инвестиций КНР. Также Китай делает успехи в ряде областей, которые США хотели бы ограничить — речь, например, о коммуникационной инфраструктуре и электротранспортных средствах. Поскольку ситуация будет лишь ухудшаться, многие страны хотят быть частью одного блока с Китаем. Кстати, в БРИКС Пекин доминирующим игроком не является: противовес ему обеспечивают демократические Индия, Южная Африка и Бразилия.

Аналогичным образом обращение с беженцами в Европе не дает позитивного представления о все сильнее глобализирующемся мире. Те же США нарушают правила Всемирной торговой организации и не несут за это наказания. Этим обусловлена необходимость других стран искать альтернативные механизмы.

Поиск альтернативы дает надежду на новый миропорядок — так было с Движением неприсоединения в контексте решения проблем холодной войны, — и поэтому многие страны устремились в БРИКС. На последнем саммите было принято решение о приглашении в группу шести новых членов. По мере расширения БРИКС возникнет множество торговых, деловых и инвестиционных протоколов, во многом схожих с тем, что мы наблюдаем в рамках различных соглашений о свободной торговле и экономических блоков.

В-четвертых, все это время доллар США был доминирующей мировой валютой. Мы стали свидетелями исчезновения дорожных чеков и людей, путешествующих с этой эквивалентной доллару валютой. Будущее, несомненно, за валютой цифровой: Индия и Китай добились большого прогресса в этой области, оставив США и Европу позади. И Индия, и Китай добиваются расширения торговли, инвестиций и ведения бизнеса в собственных валютах, а через БРИКС их вполне реально сделать альтернативой доллару. Долгосрочные интересы Индии и Китая совпадают, и никакие краткосрочные проблемы сближению не помешают. Свобода от американского доллара — важная причина взаимодействия.

Континент будущего

И наконец, экономический рост в этом столетии обещает Африканский континент. Вмешательство Франции в дела Нигера и обращение Европы с мигрантами создает у африканцев негативное о ней представление. Дело в том, что Европа говорит о возможностях взаимодействия, но переправа через Гибралтарский пролив до сих пор не создана — из-за геополитики и других проблем. Визовые ограничения подталкивают африканцев к поездкам не в Европу и США, а в Китай для более близкого знакомства с его развитием. Африка верит в его потенциал и продолжает говорить о свободе, которая необходима ей при выборе партнеров для торговли и инвестиций. Индия предложила Африканскому союзу полноправное членство в G20 в попытке расширить собственное влияние на континенте.

О БРИКС благополучно забудут до следующего саммита. Однако каждый саммит порождает некий проблеск, обеспечивающий строительный материал на будущее. Это организация создавалась на долгосрочную перспективу, а ее потенциал и возможности разглядел еще в 2003 году GoldmanSachs, заявив, что “если все пойдет как надо, менее чем через 40 лет экономики стран БРИКС вместе взятые могут превзойти G6 в долларовом выражении”.

Автор статьи: Суджив Шакья (Sujeev Shakya)

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Страны
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Италия
Канада
Китай
Нигер
США
Франция
Япония
Проекты
БРИКС
Евросоюз
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