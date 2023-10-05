Америке предрекли неминуемое поражение в борьбе против России и Китая

Самонадеянность подвела США опасно близко к борьбе на два фронта, пишет обозреватель SCMP. Американцы хотят одновременно противостоять России и вести холодную войну с Китаем. Но успеха они не добьются, уверен обозреватель издания Алекс Ло. Потеряв ресурсы на Украине, они дадут преимущество Поднебесной.

Алекс Ло

Пока Москва, Киев и Вашингтон хотят и могут продолжать кровавую бойню, именно китайцы получат выгоду от конфликта, не сделав ни единого выстрела.

"Это манна небесная для китайцев… [для которых] лучшим исходом будет, если конфликт продолжится, Россия не проиграет, а американцы уйдут, оставив Европу глубоко преданной и разочарованной. Это помешает США сосредоточиться на Китае…" — сказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью My Take 10 июля 2023 года.

Хотя в политике нет постоянных соратников и противников, заклятые враги Владимир Зеленский и Владимир Путин стали лучшими друзьями Китая. Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем больше они сближаются. То же самое происходит и с американским военно-промышленным комплексом, по крайней мере сейчас — из-за старой доброй капиталистической жадности.

Война всегда продвигает самые низменные инстинкты, хотя те, кто извлекает из нее наибольшую выгоду, превозносят благородные цели. Вместо того, чтобы накладывать санкции на крупнейших производителей оружия в США, Поднебесной, возможно, следовало бы воздать им государственные почести.

Я начал думать об этом, когда читал в выходные приветственную речь Зеленского, принимавшего в Киеве единственную в своем роде международную конференцию по оборонной промышленности. Эти торговцы смертью как будто ничего не стыдились, твердо стоя на страже чистой морали борьбы добра со злом.

Зеленский сам сказал об этом: "В этом зале царит уверенность. Уверенность свободного мира... Потому что мы создадим необходимый арсенал. И я рад приветствовать всех вас на этом форуме. Всех, кто готов строить арсенал свободного мира вместе с Украиной и на Украине. Современный и мощный арсенал, который не оставит шансов ни одному агрессору".

Это был форум-"знакомство" с оружейной промышленностью в США и Европе — большой праздник любви к торговцам оружием западного мира.

"Здесь представлены более 30 стран со всей планеты, — сказал Зеленский. — Европа, Америка, Азия, Австралия. 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия, оборонных систем и решений".

Украина — новый военно-промышленный центр США

Что бы вы ни думали о Зеленском, он говорит все как есть. Смертоносные украинские поля были превращены в один большой рынок "быстрого" оружия — как "быстрая мода" применительно к интернет-магазинам одежды — для американских и союзных производителей. Точно таким же образом и сама Украина после конфликта, если это время когда-нибудь наступит, станет неолиберальным раем для крупных банков Уолл-стрит. Это тоже пообещал Зеленский на одной из предыдущих встреч в Нью-Йорке.

Зеленский не скупился на слова: "Какие вооружения, какие отрасли, какие современные технологии, какие альянсы!" Другой пример: "Именно сейчас определяются как мощнейшие оборонно-промышленные комплексы на ближайшие десятилетия, так и их приоритеты и стандарты обороны в мире. Это определяется именно на Украине". Или вот еще: "Украина находится в той точке оборонного марафона, когда абсолютно необходимо двигаться вперед, не отступая".

Так что конфликт теперь не спринт, а марафон! И в ближайшее время он не закончится.

"Я горжусь тем, что сегодня на этом форуме присутствуют представители не только передовых зарубежных компаний, но и наших отечественных предприятий, — сказал Зеленский. — Предприятий, которые в это военное время становятся все мощнее. Это государственные и частные компании. Оборонные концерны с многолетней историей и совсем новые оборонные предприятия, оборонные стартапы, которые только начали свою деятельность, но уже заявляют о себе".

Затем Зеленский раскрыл — и не уверен, что это понравится американцам, — реальное содержание сделки, которую он заключил с президентом Джо Байденом во время их последней встречи, а именно соглашение о переносе американского военного производства в свою страну.

"Что касается того, что можно и нужно сегодня публично обнародовать, то я хотел бы остановиться на последних договоренностях с Соединенными Штатами Америки, — отметил он. — Мы достигли соглашения о совместном производстве — по сути, о создании новой промышленной экосистемы, которая будет укреплять и Украину, и США, и всех наших партнеров. Это один из ключевых итогов моих переговоров с президентом Байденом в Вашингтоне и четкий сигнал всему миру, что силы Украины не просто заслуживают доверия — мощнейшие страны планеты готовы объединить свой потенциал с нами — с силой нашего государства".

Каков наглец! Затем Зеленский объявил о "создании альянса оборонных индустрий промышленности".

"Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу этого альянса, — заявил он, — и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессии в этих рискованных условиях современности".

"Сегодня, в момент создания альянса, декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, продемонстрировав свою готовность вместе с Украиной создавать новый арсенал свободного мира", — добавил политик.

Для альянса оборонных индустрий на Украине будет создана специальная экономическая зона, на него выделят особое финансирование.

"Я рад объявить... что Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, — сказал Зеленский, — чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, которая работает ради обороны на Украине и с Украиной или которая хочет прийти на Украину".

"[Мы] создадим специальный Оборонный фонд, который будет предоставлять дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ..." — пояснил глава государства.

Это было послание, сопоставимое с тем, с которым он выступил менее двух недель назад на Манхэттене, где Зеленский общался с крупнейшими американскими банкирами и финансистами и говорил о передаче экономики своей страны в руки Уолл-стрит. Украинский президент приехал в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

За все свои жертвы, оплаченные кровью, украинцы получают лидера, который жаждет отдать свое государство в руки американских капиталистов.

В то время как у всех перед глазами только знаки доллара, из бесстыдной речи Зеленского, которая по понятным причинам почти не освещалась в основных СМИ, можно сделать еще один вывод. Это то, что никто из знающих людей не ожидает скорого окончания боевых действий.

"Манна небесная для китайцев"

Если для американского ВПК украинский конфликт — это "быстрая мода" и легкая прибыль, то производство оружия, направленного против Китая, — это скорее "высокая мода", ведь такое снаряжение неизбежно подразумевает гораздо более дорогие, сложные и зачастую едва ли работоспособные системы, которые потребуют у заказчика — то есть у правительства США — длительных вложений. Несомненно, пятерка крупнейших американских торговцев оружием заинтересована как в "быстрой", так и в "высокой" моде, однако попытки добиться этого приведут лишь к сокращению производственных мощностей.

То же самое касается и правительства Соединенных Штатов. Нелегко вести прокси-войну на Западе и холодную войну на Востоке. Да, безусловно, такое возможно, и Вашингтон это активно демонстрирует. Но это равносильно попытке сражаться на два фронта.

Гибкое управление глобальной империей требует многозадачности, например, работы с многочисленными горячими точками по всей планете. Но две крупные конфронтации исторического масштаба в течение длительного времени? Вот такое не кажется возможным.

Хотя некоторые могут функционировать в режиме многозадачности, исследования показали, что при этом качество, эффективность и результативность работы ухудшаются. Это просто миф, что особо одаренные люди способны выполнять несколько задач одновременно и одинаково хорошо.

А что применимо к людям, то относится и к государствам. Белый дом считает, что он может выиграть в конфликте на Украине, разобраться с властью Путина и затем перейти к решению проблемы с Китаем.

Очевидно, что этого не будет. Военно-промышленный комплекс США рад оставаться на Украине подольше. По имеющимся сведениям, американский ВПК уже наращивает производство для пополнения истощенных запасов оружия в своей стране.

Вспомните, что сказал Зеленский: "Именно сейчас определяются мощнейшие оборонно-промышленные комплексы, как и их приоритеты..."

Конечно, США, Евросоюз и НАТО могут сократить потери, сохранить нынешние подразделения на передовой, а затем полностью сосредоточиться на Поднебесной. Но, скорее всего, они этого не сделают, — потому что слишком самонадеянны и все еще думают, что могут победить на обоих фронтах.

Пока Москва, Киев и Вашингтон хотят и могут продолжать кровавую бойню, именно китайцы получат выгоду от конфликта, не сделав ни единого выстрела.