Десантные формы: БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

У корабля изменят верхнюю надстройку и пересмотрят состав вооружения

Большой десантный корабль «Минск» проекта 775, поврежденный в Севастополе, восстановят по обновленному проекту. У него изменится верхняя надстройка, а также будет пересмотрен состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования. За свою надежность и неприхотливость корабли этого проекта давно заслужили среди военных моряков славу «рабочих лошадок», отмечают эксперты. «Минск» после восстановления еще долго прослужит в составе флота, уверены они.

Новый облик

Проект модернизации большого десантного корабля (БДК) «Минск» уже разработан, он предполагает изменение верхней надстройки, пересмотр состава вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве и кораблестроительной отрасли.

«Минск» пострадал в результате украинского ракетного удара в ночь на 13 августа этого года, когда находился на ремонте в сухом доке Севастопольского морского завода. Тогда же повреждения получила подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону», стоявшая в соседнем доке. В результате удара пострадали 24 человека.

По Севастополю в тот день было выпущено десять крылатых ракет, семь из которых были сбиты.

Большой десантный корабль «Минск» в акватории Севастополя. 2022 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ сразу же сообщили, что поврежденный «Минск» и дизельная подводная лодка будут полностью восстановлены и продолжат нести боевую службу в составе Военно-морского флота.

Решение о восстановлении «Минска» зависело от состояния его корпуса и двигателей, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Если принято решение вернуть корабль в строй, значит, с корпусом всё нормально. А строительство надстройки — это не большая проблема, — объяснил он. — БДК проекта 775 достаточно простые. Там нет сложных систем вооружения или электроники, повреждение или уничтожение которых могло бы осложнить работы.

Эксперт отметил, что, скорее всего, есть несколько вариантов восстановления корабля.

— Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ, — отметил он. — В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру. Тут пригодится опыт, полученный при строительстве новейших БДК 11711 «Иван Грен».

Большой десантный корабль «Иван Грен» на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в акватории Финского залива у берегов Кронштадта. 2023 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Восстановление корабля — это еще и дело принципа и престижа, отметил эксперт.

— Мы показываем противнику, что можем быстро восстанавливать корабли и возможности нашего флота от их атак не уменьшились. Прецедент уже есть. «Оленегорский горняк», поврежденный морским дроном в Новороссийске, уже через месяц пришел в Севастополь и выглядел как новенький, — напомнил эксперт.

По словам Дмитрия Болтенкова, корабли проекта 775 использовались на всех флотах ВМФ РФ и заслужили за свою надежность славу «рабочих лошадок». По этой причине «Минск» после восстановления будет полноценной боевой единицей и прослужит еще долго, считает он.

Участник «Сирийского экспресса»

БДК проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на неподготовленное побережье, а также для транспортировки грузов, включая бронетехнику и танки. Он может перевозить до десяти средних танков и 340 человек десанта.

«Минск» вошел в строй 30 мая 1983 года и был включен в состав Балтийского флота.

На вооружении корабля — две артиллерийские установки 57-мм АК-725 с дистанционным наведением, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М» и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

БТР-82А на учениях десантных кораблей по высадке морского десанта на побережье на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области. На дальнем плане — большой десантный корабль «Минск». 2015 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Корабль был задействован в составе так называемого Сирийского экспресса. Рейсы БДК в Сирию начались после досмотров европейцами сухогрузов, которые доставляли грузы из России в Сирию. Третьи страны не могут задержать военные корабли, поэтому к перевозкам грузов были привлечены БДК Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

«Минск» действовал в составе средиземноморской группировки ВМФ России с сентября 2013 года, где выполнял задачи около десяти месяцев. По итогам дальнего похода десять моряков БДК были награждены медалями Минобороны России.

В 2017–2018 годах он был в семимесячном дальнем походе, выполняя задачи по обеспечению действий российских кораблей в Средиземноморье и группировки российских войск в Сирии.

В феврале 2022 года «Минск» вновь вышел из Балтики и отправился на юг в составе отряда кораблей: сделал короткую стоянку в Тартусе, а после пошел в Черное море.

Большой десантный корабль «Минск» во время торжественной церемонии встречи в военной гавани Балтийска. 2021 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

10 февраля отряд больших десантных кораблей ВМФ России в составе БДК «Минск», «Королев», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы.

В ВМФ России на смену кораблям проекта 775 приходят БДК проекта 11711. Вошедший в состав Северного флота в июне 2018-го «Иван Грен» стал первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России. Сейчас в составе ВМФ два таких корабля — к «Грену» добавился «Иван Моргунов».

БДК этого проекта стали первыми в составе нашего флота полноценными боевыми кораблями, способными осуществлять весь спектр десантных операций на море. Среди них не только высадка и перевозка десанта, боевой техники и оборудования, но и эвакуация, участие в гуманитарных миссиях и работа в качестве флагманских кораблей.

Алексей Рамм

Богдан Степовой