RS: Словакия может присоединиться к Польше и Венгрии в политике по Украине

В НАТО формируется союз стран, отвергающих военную помощь Киеву, пишет RS. Если Роберт Фицо станет премьер министром, то Словакия может присоединиться к Польше и Венгрии в политике по Украине.

Тед Снайдер

Если Роберт Фицо сформирует правящую коалицию, он может стать премьер-министром. Фицо уже пообещал прекратить поставки оружия на Украину.

Словакия твердо поддерживала свою соседку Украину. Она оказывала содействие Киеву дипломатическими средствами в ООН, ЕС и НАТО. Она одной из первых начала предоставлять Украине военную помощь.

Более того, Словакия поставляла на Украину боеприпасы, зенитные ракеты и вертолеты. Она вместе с Польшей стала первой страной, передавшей Киеву истребители – весь свой авиапарк списанных МиГ-29. И она первой поставила туда зенитно-ракетный комплекс С-300 – единственную систему ПВО, имевшуюся у нее на вооружении.

Но 30 сентября Роберт Фицо и его популистская партия левого толка "Курс — социальная демократия" набрали 23 процента голосов на парламентских выборах, пообещав в случае вхождения в состав правительства не отправлять на Украину "ни единого патрона".

Если "Курс — социальная демократия" сумеет сформировать коалицию большинства, Фицо третий раз станет премьер-министром Словакии. В 2018 году он ушел в отставку после убийства журналиста, который писал о связях правительственных чиновников с организованной преступностью.

Партия "Прогрессивная Словакия" пришла второй, набрав около 17 процентов голосов. Третьей стала партия "Голос" с 14,7 процента голосов. Эта партия в 2020 году отделилась от "Курса", а ее лидер Петер Пеллегрини дает понять, что склонен поддержать Фицо. Пеллегрини заявляет, что Словакии уже "нечего поставлять Украине", но она будет и дальше производить боеприпасы, отправляя их Киеву.

В воскресенье Фицо вновь заострил внимание на Украине, сказав, что его позиция не изменилась. Затем он объяснил: "У людей в Словакии есть проблемы посерьезнее Украины". Фицо добавил, что он "готов оказывать Украине гуманитарную помощь". "Мы готовы помогать восстанавливать государство. Но вы знаете наше мнение о поставках оружия на Украину", — заявил он.

Наряду с обещанием не вооружать больше Киев, Фицо сказал, что сделает "все возможное" для начала мирных переговоров с целью прекращения военных действий. Он также выступает против антироссийских санкций ЕС и членства Украины в НАТО. В развязывании вооруженного конфликта он в равной степени обвиняет западных политиков и Украину.

Между тем, Польша была, пожалуй, самой активной сторонницей Украины. Она передала Киеву около трети своих вооружений стоимостью почти четыре миллиарда долларов, а также стала важнейшим транзитным узлом для переброски на Украину оружия из других натовских стран. Варшава решительно поддерживала украинские заявки на поставку самой современной боевой техники и ратовала за членство Украины в НАТО.

Но спор из-за экспорта украинского зерна показал, насколько недолговечно это партнерство. Варшава также недовольна кажущимся ей нежеланием Киева признать свое националистическое прошлое и враждебностью по отношению к Польше.

В июле польский парламент принял резолюцию, где есть пункт о "признании Украиной вины" за Волынскую резню, как называют этнические чистки поляков летом 1943 года, которыми занимались украинские националисты в оккупированной немцами Польше. В этой резолюции, в частности, говорится: "Польско-украинское примирение, которое представители двух стран готовили долгие годы, должно также включать признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны".

Между тем, канадским руководителям на прошлой неделе пришлось извиняться за чествование проживающего в Канаде ветерана Второй мировой войны, который, как оказалось, служил в немецкой дивизии СС "Галиция". Польский посол на Украине позже рассказал в программе новостей канадского кабельного телевидения, что этот человек был членом организации, которая "преследовала и совершала массовые убийства поляков, причем не только военнослужащих, но и гражданских".

Но именно спор из-за зерна угрожает разорвать эти хрупкие взаимоотношения. Украина обвинила Польшу в том, что та от нее отреклась, ограничив импорт украинского зерна ради защиты польских фермеров и рынков. Варшава заявила в ответ, что Украине надо проявлять больше благодарности, и предложила Киеву "выше ценить ту роль, которую сыграла Польша в последние месяцы и годы, помогая ему".

Украина в ответ вызвала посла Польши в Киеве. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что это недопустимый дипломатический маневр, которого "не должно было быть", и назвал его ошибкой "с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине".

Ссора еще больше обострилась, когда украинский президент Владимир Зеленский с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Польшу в предательстве Украины и в пособничестве России, пожаловавшись, что "кое-кто в Европе разыгрывает солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер". "Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", — заявил президент.

Наряду с этим Украина обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на Польшу, Венгрию и Словакию за введенный ими запрет на ввоз украинского зерна. Это подтолкнуло Моравецкого к следующему шагу, и он объявил, что Польша "больше не будет передавать оружие Украине, потому что теперь мы вооружаем Польшу более современным оружием". Правда, премьер отметил, что его страна выполнит уже действующие соглашения с Украиной и разрешит другим государствам поставлять оружие Киеву через польскую территорию.

Последней из тройки стран, на которые Украина пожаловалась в ВТО, стала Венгрия. Она недавно присоединилась к Польше и Словакии, расширив возникшие в фасаде НАТО трещины.

Венгрия стала инициатором восточноевропейского раскола, отказавшись поставлять оружие на Украину. Она выступает за проведение мирных переговоров, видя в этом средство для прекращения конфликта, и критикует введенные против России санкции. Но 25 сентября это раскол еще больше усилился, когда венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил, что не будет больше поддерживать Украину в международных делах.

Правительство Орбана недовольно Украиной, потому что там действует закон, ограничивающий использование языков проживающих в этой стране меньшинств. Венгрия заявляет, что закон этот нарушает права венгров на Украине на использование венгерского языка, особенно в сфере образования.

"Они хотят превратить венгерские школы в украинские, а если это не получится, они хотят их закрыть, — сказал Орбан. — Мы не станем поддерживать Украину ни в одном вопросе на международной арене, пока она не восстановит законы, гарантирующие венграм их права".

С избранием Фицо может возникнуть триумвират стран в лице Словакии, Польши и Венгрии, которые имеют общие границы с Украиной, являются членами НАТО и в неизвестной пока степени будут расширять трещины внутри Североатлантического альянса по вопросу вооруженного конфликта на Украине.

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