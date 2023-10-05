Войти
РИА Новости

ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

122
0
0
Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк
Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

ВКС России с начала 2023 года обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года провели 3 пуска ракет "Союз-2" с 3 военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 спутников, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ.

"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 3 пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с 3 космическими аппаратами военного назначения. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тысяч сеансов управления по более 200 спутникам.

"В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами", - отметили в Минобороны.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
08.04.2022
Минобороны РФ рассказало о запуске космического аппарата с Плесецка
03.02.2020
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
03.02.2020
Минобороны России возьмет на вооружение модернизированную ракету-носитель «Анагара-А5М»
23.07.2018
В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
15.08.2013
Александр Кирилин: "Союз-5" может быть создан в пределах 2020-2022 годов"
15.04.2013
На амурских широтах
29.09.2011
Наш Северный космодром
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 02:11
  • 55713
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 01:56
  • 114
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 12:15
  • 2
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 10:25
  • 14
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ