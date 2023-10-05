ВКС в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк.

ВКС России с начала 2023 года обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года провели 3 пуска ракет "Союз-2" с 3 военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 спутников, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ.

"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 3 пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с 3 космическими аппаратами военного назначения. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова обеспечили проведение 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 55 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тысяч сеансов управления по более 200 спутникам.

"В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами", - отметили в Минобороны.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.