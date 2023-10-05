ВКС в 2023 году отследили более 1500 баллистических и космических ракет

ВКС с начала 2023 года отследили более 1500 баллистических и космических ракет

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска России с начала 2023 года обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, отследили вывод на орбиты более 2274 космических аппаратов, сообщили в среду в Минобороны РФ по случаю 66-летия Космических войск.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

"При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - подчеркнули в ведомстве.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.