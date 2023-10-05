В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе

Россия до 2025 года развернут более 12 комплексов обнаружения объектов в космосе

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов развернут на территории РФ до 2025 года, сообщили в среду в Минобороны России по случаю 66-летия Космических войск РФ.

"До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области.

"В настоящие время для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения", - добавили в Минобороны.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Среди задач войск - наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угроз России в космосе и из космоса, обнаружение стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении, запуск собственных космических аппаратов, управление, поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения и средств их запуска. Кадры для космических войск готовят в Военно-космической академии имени Можайского.