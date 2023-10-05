"Европа в шоке". США не поддерживают Украину

WSJ: способность помогать Украине без США вызвала сомнения в Европе

Европейские страны засомневались в том, что смогут поддерживать Украину, если США отступят, пишет WSJ. Серьезной помехой станет слабость оборонной промышленности. Дипломатическая и политическая сторона вопроса также превратится в проблему.

Лоуренс Норман

Европа поддерживает на плаву бюджет Киева, но ее военные арсеналы не смогут восполнить нехватку оружия в том случае, если поставки из Соединенных Штатов иссякнут.

Киев – Перед европейскими лидерами встал вопрос, которого они надеялись избежать: если Соединенные Штаты откажутся от роли лидера в усилиях Запада по оказанию поддержки Украине, смогут ли они восполнить пробел?

Этот вопрос навис над Европой после того, как в выходные в Вашингтоне было принято решение предотвратить приостановку работы правительства, приняв законопроект о временном финансировании, который не предусматривает выделения средств на поддержку Украины.

Это решение вызвало шок по другую сторону Атлантики. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье пообещал, что его страна будет сражаться до "победы". У ее готовности противостоять России нет "срока годности", заявил он.

В понедельник, второго октября, в знак солидарности с Киевом министры иностранных дел европейских стран провели на Украине встречу с Зеленским и его министром иностранных дел. Это стало одной из редких встреч европейских чиновников за пределами блока.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев работает с обеими партиями в конгрессе, чтобы возникшая в выходные ситуация не повторилась.

"Мы не чувствуем, что поддержка Соединенных Штатов ослабела", – заявил Кулеба в понедельник.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, приехав в Киев, назвал решение конгресса США "глубоко и основательно" прискорбным. Он заявил, что блок "продолжит поддерживать и наращивать нашу поддержку".

"Европа сталкивается с экзистенциальной угрозой", – подчеркнул Боррель в воскресенье, первого октября, имея в виду специальную военную операцию России на Украине.

Хотя Европа берет на себя все больше обязательств в вопросе оказания помощи Украине и по-прежнему решительно поддерживает Киев, способность континента наращивать военную и экономическую поддержку, чтобы компенсировать сокращение помощи со стороны Соединенных Штатов, крайне ограничена.

"Единство Европы в украинском вопросе до сих пор было довольно прочным, – сказала Вессела Чернева, глава болгарского отделения Европейского совета по международным отношениям. – Но, если станет слишком одиноко и слишком дорого, вероятно, начнутся проблемы".

Пока конгресс США голосовал за законопроект о временном финансировании правительства, избиратели в Словакии отправили четкий сигнал относительно политических пределов европейской поддержки для Украины: на выборах они проголосовали за бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, который активно выступал против антироссийских санкций и пообещал, что Братислава больше не отправит Киеву ни единого патрона.

Голосование в Словакии может оказаться первыми выборами в Евросоюзе после начала российской СВО, с которых начнется переориентация политики правительств по Украине.

Отношения между Киевом и Варшавой, одним из самых верных союзников Украины в первый год военного конфликта, обострились в преддверии выборов в Польше, которые пройдут в конце октября. Причиной стали споры вокруг запрета на импорт дешевого украинского зерна. Но Польша все же отказалась от своих угроз прекратить поставки оружия Киеву из-за этих разногласий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает высмеивать западную военную помощь Украине, призывая к скорейшему началу мирных переговоров и отмене санкций.

Представители администрации Байдена настаивают, что Вашингтон продолжит помогать Киеву столько, сколько потребуется. Но набирающее обороты нежелание республиканцев и дальше поддерживать Украину – во главе движения оказался бывший президент Дональд Трамп – мешает администрации проводить пакеты экономической и военной помощи через конгресс.

Некоторые европейские чиновники признают, что сегодня континент сталкивается с политическим испытанием, потому что ему приходится оказывать поддержку Украине в условиях экономической стагнации, высоких темпов инфляции и бюджетных ограничений – особенно внутри Евросоюза, поскольку в блоке решения принимаются по общему согласию.

"Мы сталкиваемся с теми же вызовами в Европе, – заявил на прошлой неделе Шарль Мишель, один из лидеров Евросоюза. – Для нас в Европе очень важно убедиться, что общественное мнение, наши граждане нас поддерживают".

Самым серьезным препятствием для способности Европы заполнить пробел в том случае, если поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет, является слабость ее оборонной промышленности.

Объемы выпуска оружия существенно уменьшились после окончания холодной войны. Это объясняется многолетними сокращениями расходов на оборонные нужны в европейских странах. Производство крупных вооружений, таких как танки, самолеты и подводные лодки, требует много времени. Это заставило вооруженные силы некоторых европейских государств искать поставщиков оружия в других странах.

Джон Дауди (John Dowdy), бывший руководитель группы по аэрокосмической и оборонной промышленности в McKinsey, рассказал, что у Европы есть реактивные истребители F-16 и танки "Леопард", которые могут помочь Украине. Однако, как он объяснил, запасы боеприпасов, которые сейчас имеют решающее значение для Киева, за последние несколько десятилетий "сократились практически до нуля".

Евросоюз пообещал предоставить Украине один миллион снарядов к весне следующего года. Половина этого срока уже прошла, но блок передал Киеву лишь четверть обещанного объема, взяв боеприпасы из своих запасов. Правительства заключили контракты на производство этих снарядов, но для их реализации требуется время. Летом этого года Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы.

Немецкая компания Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, заявила, что в этом году она сможет выпустить 600 тысяч снарядов – это существенный прирост по сравнению с прошлым годом, когда было выпущено только 150 тысяч. Рост обусловлен расширением собственного производства и приобретением одной испанской компании.

Крупнейшая оборонная компания Европы BAE Systems сообщила, что увеличение мощностей и новые технологии производства позволят ей выпускать в восемь раз больше снарядов, чем до начала украинского конфликта, но это случится не раньше, чем через два года.

По словам представителей отрасли, европейская оборонная промышленность в настоящее время может производить в общей сложности лишь 5-10% артиллерийских снарядов, необходимых Украине. По мнению Дауди, если правительства не предложат компаниям долгосрочные контракты, региону будет сложно производить столько оружия, сколько нужно для того, чтобы удовлетворить потребности Киева.

"Даже через два-три года объемов производства будет недостаточно, чтобы поставлять боеприпасы теми темпами, которыми Украина их сейчас расходует", – сказал он.

Согласно официальным данным, с начала российской спецоперации Евросоюз и его государства-члены предоставили Украине гуманитарную, бюджетную и военную поддержку на общую сумму в 80,3 миллиарда долларов.

По данным Кильского института мировой экономики, объем американской военной, бюджетной и гуманитарной помощи Киеву составил около 74 миллиардов долларов. В эту сумму входит около 44 миллиардов долларов военной помощи – это в пять раз больше, чем Украина получила от Германии и Великобритании, двух других своих крупных спонсоров.

В июне Лондон сообщил, что предоставил Киеву невоенную помощь на сумму около 5,7 миллиарда долларов и к концу этого года потратит шесть миллиардов долларов на вооружение. Норвегия, еще один член Организации Североатлантического договора, не входящий в состав Евросоюза, в феврале пообещала предоставить Украине помощь в размере семи миллиардов долларов в течение пяти лет.

Ожидается, что ЕС скоро одобрит выделение правительству Украины помощи на сумму около 53 миллиардов долларов для покрытия бюджетных обязательств в течение следующих четырех лет. Германия, которая стала вторым по объемам военным спонсором Украины после Соединенных Штатов, уже предусмотрела отправку около 11 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Между тем, учитывая, что в этом году экономический рост в ЕС составит всего 0,8%, а лидера региона, Германию, вообще ожидает экономический спад, европейским правительствам будет сложно предоставить Украине достаточно помощи, чтобы компенсировать любое возможное ослабление поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Свидетельством возникающих проблем стало то, что после встречи министров иностранных дел в понедельник Боррель заявил, что будет добиваться соглашения о выделении Украине 5,2 миллиарда долларов военной помощи на следующий год. Его первоначальное предложение предусматривало одобрение четырехлетнего пакета военной помощи на сумму 21 миллиард долларов, но эта идея не получила достаточной поддержки.

Любой шаг назад со стороны Соединенных Штатов не только отразится на финансовом положении Европы. Вашингтон также обеспечивает важнейшую политическую и дипломатическую платформу для продвижения интересов Киева. Именно поддержка Соединенных Штатов побудила европейские правительства взять на себя больше финансового бремени – из-за страха, что Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства перед НАТО.

Европейские правительства, особенно в Германии, соглашаются отправлять Украине больше современного оружия и техники только после того, как США обещают сделать то же самое.