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Военное обозрение

Индийские ВВС планируют принять на вооружение истребителей Су-30МКИ ракету Astra BVR

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские ВВС заключили контракты с Bharat Dynamics Limited (BDL) на поставку ракет класса "воздух-воздух" Astra Beyond Visual Range (BVR) и сопутствующего оборудования. Общая сумма контрактов составляет 29,7 миллиардов рупий (около 35 миллиардов рублей). Этот шаг направлен на снижение зависимости от поставок вооружений из-за рубежа и укрепление национальной безопасности.

Первую партию разработанных в Индии ракет Astra-MK1 планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. BDL уже получила от индийских властей разрешение на серийное производство ракеты Astra-МК1, что является знаковым событием в области ракетного производства страны.

Ракеты Astra были успешно интегрированы для использования на самолетах Су-30МКИ, в ходе испытаний продемонстрировав свою полную совместимость и эффективность. Теперь планируется оснастить истребители российской разработки новыми ракетами.

Пресса Индии:

Результаты проведенных в индийском штате Гоа на высоте более шести тысяч метров испытаний в полной мере продемонстрировали высокие возможности ракет этого типа.

В настоящее время ведутся разработки более совершенной модели Astra-MK2, обладающей большей дальностью полета. Проведены статические огневые испытания, свидетельствующие о прогрессе в разработке этого варианта ракеты. Предполагается, что внедрение Astra-MK2 способно повысить боевые возможности индийских ВВС, при этом укрепив глобальные позиции Индии. По крайней мере, на это надеются в самой Индии.

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Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
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