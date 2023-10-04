Войти
ТАСС

РКЦ "Прогресс" обсудил в Баку возможное сотрудничество с зарубежными партнерами

166
0
0
АО «РКЦ «Прогресс»
АО «РКЦ «Прогресс».
Источник изображения: samspace.ru

По заместителя гендиректора Даниила Субботина, представители центра вошли в состав объединенной делегации под руководством главы Роскосмоса Юрия Борисова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Представители Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) провели переговоры с представителями из стран Латинской Америки и Ближнего Востока на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия по развитию Даниил Субботин.

"Мы провели переговоры с рядом стран Латинской Америки и Ближнего Востока", - отметил Субботин.

По словам заместителя гендиректора, представители РКЦ вошли в состав объединенной делегации под руководством главы Роскосмоса Юрия Борисова. "Мы договорились продолжить взаимодействие для выработки предложений по реализации совместных проектов в области освоения и использования космического пространства в мирных целях, в частности, создания и эксплуатации космических аппаратов дистанционного зондирования земной поверхности с помощью оптических и радиолокационных инструментов. РКЦ "Прогресс" обладает богатым опытом и компетенциями по системному проектированию космических систем и комплексов, востребованных на мировом космическом рынке", - добавил он.

Субботин напомнил, что дистанционное зондирование Земли является базовой технологией для многих отраслей промышленности. В частности, они могут использоваться для сельского хозяйства, управления природными ресурсами, мониторинга чрезвычайных ситуаций и принятия оперативных мер реагирования на них.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Дания
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
04.10.2023
Роскосмос обсудит стандартизацию многоспутниковых группировок с зарубежными партнерами
03.10.2023
Делегация Роскосмоса во главе с Борисовым участвует в астронавтическом конгрессе в Баку
26.04.2021
В РФ запланировали развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года
22.04.2021
В «Роскосмосе» рассказали о планах по строительству новой орбитальной станции
20.04.2021
Космонавт заявил об отсутствии причин для сокращения сроков работы МКС
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 03:24
  • 111
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 02:57
  • 55668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 02:46
  • 1
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%