Войти
ЦАМТО

Оборонный бюджет Чехии в 2024 ф.г. впервые превысит 2% ВВП

162
0
0
Церемония ввода в состав ВВС Чехии двух первых поступивших американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Намешть-над-Ославой, 17.08.2023
Церемония ввода в состав ВВС Чехии двух первых поступивших американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Намешть-над-Ославой, 17.08.2023.
Источник изображения: министерство обороны Чехии

ЦАМТО, 3 октября. Оборонные расходы Чешской Республики в 2024 ф.г. достигнут рекордных 151,2 млрд. крон (6,52 млрд. долл.) и впервые с момента вступления страны в НАТО превысят планку в 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщается в пресс-релизе чешского оборонного ведомства, учитывая военные расходы по другим разделам в проекте государственного бюджета, которые составляют примерно 8,6 млрд. крон, в общей сложности оборонные расходы составят 159,8 млрд. крон.

Для справки: в текущем 2023 ф.г. по сравнению с 2022 ф.г. бюджет МО возрос на 39,4 млрд. крон, в том числе на 33,2 млрд. крон в сфере закупки и обслуживания вооружений.

Отмечается, что для Министерства обороны расходы на закупки вооружений и их обслуживание являются "приоритетом номер один". На эти цели в следующем году предусмотрено выделить 93,8 млрд. крон, что почти на 36 млрд. крон больше, чем в бюджете текущего года.

Напомним, что в сентябре 2022 года премьер-министр Петр Фиала заявил, что оборонный бюджет Чешской Республики может достичь 2% ВВП к 2024 году – на год раньше, чем планировалось ранее. Тем не менее, как тогда отмечал чешский премьер, это будет непростой задачей, так как в 2022 ф.г. бюджет оборонного ведомства составлял всего 89 млрд. чешских крон (3 млрд. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Проекты
NATO
Похожие новости
02.03.2021
Deník N (Чехия): два берега Атлантики опять нашли путь друг к другу. Россия остается в одиночестве
14.12.2020
Когда мечтать бывает вредно
23.11.2020
Украинский «Ураган» заменит советский
09.09.2020
Nyhetsbanken (Швеция): Швеция участвует в наступательных учениях НАТО
14.07.2020
Сделано в СССР: как долго Украина продержится без собственных боеприпасов (Апостроф, Украина)
08.06.2020
Чехия меняет «Дану» на «Цезаря»
06.04.2020
Anadolu (Турция): коронавирус нового типа ударил и по НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 03:24
  • 111
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 04.10 02:57
  • 55668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 02:46
  • 1
Ростех разработал систему, подрывающую снаряды в оптимальной точке для поражения врага
  • 04.10 01:50
  • 2
Минус два: на Украине опозорились танки Strv.122 из Швеции
  • 04.10 00:36
  • 2
В готовности к выходу на новые рубежи
  • 03.10 23:57
  • 92
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.10 23:28
  • 4
Фрегаты для Черного моря
  • 03.10 22:34
  • 1
Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле
  • 03.10 17:57
  • 40
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 17:51
  • 1
Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию
  • 03.10 17:03
  • 58
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 03.10 10:29
  • 0
Польские военные получат еще одну премию, а вырасти в звании не составит труда
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%