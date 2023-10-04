Оборонный бюджет Чехии в 2024 ф.г. впервые превысит 2% ВВП

ЦАМТО, 3 октября. Оборонные расходы Чешской Республики в 2024 ф.г. достигнут рекордных 151,2 млрд. крон (6,52 млрд. долл.) и впервые с момента вступления страны в НАТО превысят планку в 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщается в пресс-релизе чешского оборонного ведомства, учитывая военные расходы по другим разделам в проекте государственного бюджета, которые составляют примерно 8,6 млрд. крон, в общей сложности оборонные расходы составят 159,8 млрд. крон.

Для справки: в текущем 2023 ф.г. по сравнению с 2022 ф.г. бюджет МО возрос на 39,4 млрд. крон, в том числе на 33,2 млрд. крон в сфере закупки и обслуживания вооружений.

Отмечается, что для Министерства обороны расходы на закупки вооружений и их обслуживание являются "приоритетом номер один". На эти цели в следующем году предусмотрено выделить 93,8 млрд. крон, что почти на 36 млрд. крон больше, чем в бюджете текущего года.

Напомним, что в сентябре 2022 года премьер-министр Петр Фиала заявил, что оборонный бюджет Чешской Республики может достичь 2% ВВП к 2024 году – на год раньше, чем планировалось ранее. Тем не менее, как тогда отмечал чешский премьер, это будет непростой задачей, так как в 2022 ф.г. бюджет оборонного ведомства составлял всего 89 млрд. чешских крон (3 млрд. долл.).